市建局觀塘重建開始清拆工程　將循法律途徑收回拒遷出違例構築物

市建局觀塘市中心重建項目進行多時，屬市建局歷來最大型的重建項目。市建局行政總監韋志成今日（13日）發表網誌，稱裕民坊一帶樓宇單位業權，已於2019年8月復歸政府所有，至本月初，所有樓上住宅單位的住戶已完成搬遷，有關單位物業亦已順利收回。 市建局又指，目前第五發展區的所有業權已復歸政府，但仍有少量違例構築物用戶仍未遷出，市建局將按一貫既定程序，循法律途徑尋求收回有關構築物，並協助佔用人搬遷。

觀塘第5發展區包括裕民坊裕華大廈、國泰大樓等樓宇。（資料圖片／羅君豪攝）

已開始清拆樓宇

韋志成表示，以觀塘第五發展區為例，自2009年作出收購以來，市建局向大約150個單位自住業主，以「市價加自置居所津貼」的模式提出收購，並向大約250戶合資格租客發放特惠津貼或提供安置單位。他表示，市建局現已開始樓宇的清拆工程，他們在一個時段內，只會清拆一座樓宇，並會做好保護、隔音及清走泥頭的措施，以減少對周邊居民和道路使用者的影響。

他又說，觀塘市中心重建項目主地盤內的永久公共運輸交匯處，預計在明年第一季完成驗收及啟用後，臨時小巴站便會搬遷到該新公共運輸設施。

第五發展區仍有違例構築物用戶未遷出

韋志成續指，目前第五發展區的所有業權已復歸政府，餘下少量違例構築物的用戶仍未遷出，他們會按一貫既定程序，循法律途徑尋求收回有關構築物，並協助佔用人搬遷。

市建局指，陳婆婆原來居住的板間房十分狹窄（左圖），共用的廁所設施亦殘舊破損（右圖）。（市建局圖片）

為獨居長者安排入住老人院

韋志成說，一名96歲獨居婆婆住在觀塘裕華大廈一個約60平方呎的板間房，單位出現滲水和石屎剝落等結構問題，住客共用的廁所設施亦已殘破，衛生欠佳。他說，市建局自2009年收購該單位後，曾向婆婆提出搬遷建議，包括提供觀塘區內的公屋單位予婆婆，作原區安置。不過，她有感自己年事已高，擔心搬遷後難以適應新的居住環境，故一直拒絕接受特惠補償或安置。自2015年年底，樓宇的所有單位住戶均已遷出，只餘下婆婆獨居在其板間房內。

後來婆婆因身體不適入院，經過醫務評估，認為婆婆再不適宜獨自居住，社工於是了解她對日後入住護老院舍的意願，經她的同意後，市建局成功為她預留區內一間私營護老院舍的單人房間，安排她於本年6月起入住。

韋志成又指，他們以「特事特辦」處理方式，為婆婆支付護老院舍的開支，並每月為她支付約18,000元的院費，當中包括租金及一般起居的雜費。