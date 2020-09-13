全民檢測｜陳茂波：計劃提升了大規模檢測力　冀化為本港常規戰備

政府推出的普及社區檢測計劃踏入第13日，至今累計已有超過160萬人登記檢測。財政司司長陳茂波今（13日）撰寫網誌，呼籲未做檢測的市民，在今明兩日找時間到社區檢測中心參與檢測，為防疫抗疫工作出一分力。他又表示，是次計劃提升了本港大規模檢測能力，望將其化為本港的常規戰備。

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陳茂波說，今次計劃提升了本港大規模檢測的能力，累積了採樣、物流、檢測流程的經驗，可以作為香港的「常規戰備」，日後當再遇到小型地區爆發，便可進行「閃電圍堵戰」，避免疫情變成揮之不去的風土病，指防疫變成新常態，但不能容許疫情爆發常態化。

加快進健康碼 有助推有限度外出旅遊

陳茂波又指，目前全球主要經濟體中，內地在防疫控疫以及穩住經濟方面，成效最為顯著，如果香港能把疫情管控好、不再出現源頭不明的本地個案，並好好利用在普及檢測計劃中所提升了的檢測能力，加快推出健康碼，便有望放寬與內地以至其他地方的人員往返限制，這將有助加速本地經濟的恢復，惠及各行各業的打工仔，亦可讓因疫情而分隔兩地的親人得以團聚，以及有限度的外出旅遊。

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