新冠肺炎｜限聚令再放　名店排長龍　市民：預五萬元買禮物送女友

政府周五（11日）起放寬防疫措施，限聚令由兩人放寬至四人，食肆亦可以四人一枱。措施放寬後首個周末，中午時份的海港城人流明顯增加，大部份食肆門外亦大排長龍。有與仔女外出用膳的媽媽表示，自2人限聚令實施以來沒有一同外出用膳，認為分開兩枱坐，聊天不方便，亦都難以約朋友聚會。 除了食肆，廣東道亦有名店排長龍，有顧客表示日前疫情嚴重，「幾個月無出街」，至近日疫情放緩方敢外出，故增加了購物意欲。

政府周五（11日）起放寬防疫措施，限聚令由兩人放寬至四人，食肆亦可以四人一枱。措施放寬後首個周末，中午時份的海港城人流明顯增加，午飯時間大部份食肆門外亦大排長龍，有餐廳排隊人數更多達數十人，商場內亦有不少人逛街。

限聚令難三人同枱食飯 疫情放緩外出 韓女士：好似無咁驚

與仔女外出用膳的韓女士指，自2人限聚令實施以來沒有一同外出用膳，認為分開兩枱坐，聊天不方便，「麻煩傾偈要隔住」，亦都難以約朋友聚會。

近日本港疫情稍為放緩，韓女士亦表示確診數字減少，「好似無咁驚」，加上自己有參與全民檢測，感覺較為安心，惟認為仍有部分人不願參與計劃，「可能有隱形患者四圍走」，外出始終有風險。

▼9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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遊樂場所重開 有家長經過帶女女「玩吓」

除了放寬限聚令，遊樂場所、公眾娛樂場所於周五起亦可有限度重開。有攜女兒到「美國冒險樂園」的麥先生指，雖然疫情放緩但都要「睇定啲」，剛好今天全家放假才到尖沙咀逛街，「行過（美國冒險樂園）所以玩吓」，女女都點點頭表示開心。

冒險樂園的入場人士都須先探熱及登記進入時間，陳先生原本經過見到樂園重開打算帶兩個兒子入內遊玩，但因為沒有會員卡無法入內只好失望而回。他表示，疫情期間小朋友「日日喺屋企」，頂多只會到住所附近的公園玩玩。

廣東道Gucci派長龍 徐生：難得出嚟送份禮物比女朋友

早前有傳部份品牌包括Gucci將會加價，除了食肆，廣東道Gucci亦排長龍，徐先生表示不知道加價的消息，但鑑於日前疫情嚴重，「幾個月無出街」，至近日疫情放緩方敢外出，故增加了購物意欲，因此預了五萬元預算，「難得出嚟送份禮物（比女朋友）」。