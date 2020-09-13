確診餐廳大廈｜屯門多條屋邨住戶染疫　有患者到如心廣場敏華冰室

新冠肺炎疫情未回穩，本港今（12日）新增19宗確診個案，11宗屬本地個案，患者住所分布在九龍及新界多區，當中屯門區最多，共有4人確診，包括大興邨興泰樓、山景邨景榮樓及友愛邨愛廉樓；其次是葵青區，3名確診者居於浩景臺4座及荔景紀律部隊宿舍2座，深水埗麗翠苑麗柏閣、幸褔邨褔明樓及廟街15號續有確診者。 食肆方面，確診者曾光顧多間餐廳，榜上有名包括荃灣如心廣場敏華冰室、屯門愛定商場金泰園及彩晶軒；另確診者亦踏足美孚新邨街市及友愛街市。

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衛生防護中心今日晚上更新確診患者住所資料和過去14天行蹤，19宗個案中，3宗未確認感染源頭，其中居於荔景紀律部隊宿舍2座的41歲外傭（第4947宗個案），與僱主於9月10日前往荔景社區會堂進行檢測，外傭隨後證實確診，她平日多留於家中，亦於潛伏期間曾前往祖堯邨C座，以及前往美孚新邨街市買餸。

一名41歲印傭透過全民檢測計劃驗出中招，她與僱主住在荔景紀律部隊宿舍。（資料圖片/陳淑霞攝）

同樣是未有源頭、75歲退休男子(第4956宗個案)，早前因不適自行求醫。他於深水埗麗翠苑麗柏閣居住，他曾於兩日前到訪九龍維景酒店，相信是西醫何志添診所位置。值得注意的是，該酒店現有赴港協助普及檢測的內地核酸檢測支援隊入住。麗翠苑早前亦先後有多座屋苑爆疫，其中麗森閣錄得4宗確診個案，最近有住戶於上月11日確診。

居於葵涌浩景臺4座的60歲男子，則曾到訪荃灣如心廣場敏華冰室、葵芳廣場，以及深水埗新昌工業大廈。

長沙灣麗翠苑自疫情至今出現多宗確診個案，最新確診的退休男子住於麗柏閣。（余俊亮攝）

9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼

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屯門區今日錄得4位確診者，包括居於屯門山景邨景榮樓的52歲男子(第4946宗個案)，日前到大埔體育館進行檢測，他與另一確診者(第4958宗個案)是同住家人。該52歲男子，曾與較早前已確診的友人前往深水埗萬發海鮮飯店用膳。

至於屯門愛定商場有兩間食肆新上榜，分別是金泰園，以及彩晶軒。居於屯門友愛邨愛廉樓低座的53歲女子(第4948宗個案)，曾於同一日到訪金泰園及友愛街市，亦曾到附同一屋邨的愛勇樓。至於居於屯門大興邨興泰樓的65歲女士(第4942宗個案、無源頭個宗)，則曾到訪彩晶軒。