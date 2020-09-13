新冠肺炎｜麗翠苑再增一患者　有出入市民戴手套「㩒𨋢」

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（12日）19宗確診個案中有11宗為本地個案，其中3宗為源頭不明，包括一名長沙灣麗翠苑麗柏閣的75歲退休男子，早前因不適自行求醫，是經私家醫生發現的個案。 麗翠苑連日來出現多宗確診個案，有出入麗柏閣的市民得悉有確診個案後，準備好手套「㩒𨋢」以及膠袋棄置用完的手套，又提醒孫仔不要四圍亂碰。

今日（12日）衞生防護中心公布19宗確診個案中有11宗為本地個案，其中3宗為源頭不明，包括一名長沙灣麗翠苑麗柏閣的75歲退休男子，早前因不適自行求醫，是經私家醫生發現的個案，由於溝通有困難，未能問到患者詳細活動。而麗翠苑自第三波疫情爆發以來，已出現多宗確診個案。

居麗柏閣的鄭先生對不明確診個案感到擔心，「唔知道咩原因，唔知（患者）去過邊個方」。（余俊亮攝）

大廈現不明源頭患者 住客憂：唔知去過邊

居麗柏閣的鄭先生被記者問到是否得悉大廈有確診個案時直言「唔知道」，對不明確診個案感到擔心，「唔知道咩原因，唔知（患者）去過邊個地方」，又表示出入會注意衛生，包括回家後換鞋及洗手。

大廈現不明源頭個案，政府雖然稱全民檢測「普及社區檢查計劃」有助截斷隱形傳播鏈，鄭先生就指自己沒有做全民檢測，「（自己）無需要，留比有需要嘅人」，但亦認為對於杜絕隱形患者上亦「有啲用」，計劃讓自覺有需要的人可以接受檢測。

出入麗柏閣的市民得悉有確診個案後，準備好手套「㩒𨋢」以及膠袋棄置用完的手套。（余俊亮攝）

出入亦戴上手套㩒𨋢 市民：小心啲囉

亦有出入大廈的市民指，丈夫放假故帶孫仔到自己家「玩吓」，現在送孫仔回麗柏閣的住所，由於事前經媳婦通知得悉大廈有新確診個案，故已準備好手套「㩒𨋢」以及膠袋棄置用完的手套，又已提醒孫仔不要四圍亂碰。雖然大廈有人確診，但她無奈地指唯有出入「小心啲囉」，建議大家勸洗手，「好似我都戴定手套」。

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