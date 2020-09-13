新冠肺炎｜中秋放寬防疫措施須觀望　專家料政府傾向「穩陣」

本地新型冠狀病毒肺炎疫情持續，連日新增的確診宗數徘徊於單位數及十數宗個案，今日（13日）更新增19宗確診，是一周以來最高。 政府抗疫專家、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，疫情雖緩和但「仍未受控」，中秋佳節有無機會再放寬要再觀望。他認為政府歷經父親節放鬆措施後疫情反彈，相信若個案持續雙位數，源頭不明仍佔三成的比例下，政府會傾向「穩陣」，未必敢再放寬。 呼吸系統專科醫生梁子超認為，過去兩周政府放寬防疫措施後，市面人山人海，疫情即現「初步反彈」，他指需於未來兩周減少不必要外出，才有望於中秋前夕享更多放寬空間。

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過去7日本港單日確診宗數曾跌至單位數，及後回升至連續4日雙位數，今日新增19宗個案中，有11宗是本地感染，當中3宗源頭未明。

病毒「幾乎植根」本港不同階層 較之前更複雜

許樹昌認為，本地疫情雖緩和，但仍未完全受控。而第三波疫情反覆，主因是當初病毒經輸入個案滲入多個不同社會階層，「幾乎植根」，處理起來較首兩輪的疫情更複雜，現階段亦難以估算需時多久才可「清零」。

疫情現輕微反彈，許樹昌稱若有新確診個案涉及於食肆受感染，或證明疫情與食肆放寬措施有關，他相信政府會再「睇多幾日」，料下周防疫措施會維持現況。至於中秋有否機會進一步放寬，他認為政府經歷6月父親節前夕「放得太鬆之後爆到咁」，未必敢於再放寬，料當局會以穩陣的態度，視乎疫情發展再作決定。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

若港再現爆發 勢影響健康碼推行

政府另一考量在於健康碼，財政司長陳茂波今日在網誌稱，若港無源頭未明個案，便可推出健康碼。許樹昌指，若本港無法「清零」，相信澳門及內地未必「互通」，本港一旦再有大爆發出現，只會與健康碼的推行愈加遙遠。

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呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片 / 林若勤攝）

復工復課或加劇疫情反彈

呼吸系統專科醫生梁子超則指出，港人防疫一直靠留家、減少外出，又形容近兩日疫情現「初步反彈」，源於過去兩周政府逐步放寬社交距離措施，市面人山人海所致。他提到近日確診的源頭未明個案分布於全港不同地區，若引起爆發將令疫情反彈，加上公務員本周起全面復工，學校亦即將恢復面授課堂，將至的中秋更會出現跨家庭聚餐，增加傳播風險。

他呼籲市民需忍耐，未來兩周盡量減少不必要活動，以減少社會的傳播，只有這樣才有望於中秋節時有更多空間放寬。