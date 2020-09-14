全民檢測｜趕檢測「尾班車」　市民半個月驗兩次：免費咪做下囉

本港新冠肺炎疫情持續，全民檢測「普及社區檢測計劃」踏入最後一天。截止昨晚（13日）8時，已累計逾171萬人次採樣，已化驗的166.7萬個樣本當中，共找出26個確診患者。若以香港約750萬人口計算，平均每4人中約有1人曾參與檢測。 不少市民趕上免費檢測的「尾班車」，到各區檢測中心接受採樣。有參與的市民坦言，因計劃免費，到場接受覆檢，他表示「貴就無謂，已經做過一次喇，免費咪做下囉。」另有市民因上周檢測後，沒有獲通知結果，今日再度到檢測中心接受檢測。

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沙田源禾路體育館的檢測中心，直至今日（14日）中午，市民仍陸續到場參與檢測，惟人數不多，記者觀察一小時，約20名市民到場參與檢測，大多以長者為主。到下午1時半，檢測中心曾短暫休館，門外即出現人龍，短短半小時人龍已累積至約30人。

市民盧先生早於檢測計劃首天已參與檢測，今日再到中心覆檢。盧說，由於家住在檢測中心對面，十分方便，故在計劃完結前，今日再次到檢測中心參與檢測。記者問到，若第二次檢測不再免費會否再繼續參與，他指會視乎價錢而定，「貴就無謂，已經做過一次喇，免費咪做下囉，一百幾十蚊都得嘅。」他又指，參與檢測「完全為興趣」，大讚過程舒服、快捷，「正常香港人點都要做！」

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退休人士鍾先生，早前同樣已接受檢測，他上周五於源禾路體育館接受檢測後，沒有收果檢測結果通知，而當時與他一同接受檢測的妻子，已獲通知陰性結果。本來到檢測中心想查詢結果，中心職員卻建議他再採樣檢測，但他認為重新採樣化驗，也可保障自己。

沙田居民梁先生，為趕及最後一日接受檢測，特意請假參與檢測。他表示非常滿意檢測計劃安排，「順利！五分鐘都唔使！」他指，因工作原因經常外出，認為接受檢測可保障家人。他又認為，政府在檢測安排上已盡力，但建議政府可考慮向參加者派發1千元，既可刺激香港經濟，也可鼓勵市民參加檢測。

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另一參與檢測的陳先生，反駁有人提出不參與檢測的建議，「又企理！快脆！舒服！驗埋包埋登記唔使10分鐘，乞嚏都冇打！」陳又指，最初不知道檢測中心地點，最後獲街坊朋友帶路，趕及在最後一天參與檢測。他對自己健康狀況充滿信心，不擔心受感染，「我未驗都周圍飲茶，不過驗左就心安理得啲。」