全民檢測｜拆解320萬人次接受檢測說法　僅23%人口參加全民檢測

本港的新型冠狀病毒肺炎第三波疫情至今仍未完全受控，港府準備逾半月的全民檢測「普及社區檢測計劃」，雖聲言可提供500萬人次檢測能力，惟計劃來到最後一日，截至今日（14日）中午累計僅173萬人次接受採樣，約佔本港人口23%。 公務員事務局局長聶德權日前稱，連同較早前的特定群組檢測、醫管局、衞生署所做的檢測，累計有逾300萬人次接受新冠病毒檢測。翻查資料，倘將過去9個月所有檢測計劃的人次合計，的確逾320萬人次曾接受病毒檢測，惟此數據自今年1月起計算。而不同專家已多次提醒，檢測結果呈陰性並無「有效期」，僅反映當時的情況。 下文詳列自年初爆疫至今，本港接受新冠病毒檢測的總人次及分布。

▼五張圖簡述各檢測計劃參與人次及分布▼

全民檢測計劃自9月1日起推出，計劃來到最後一日，政府發言人透露，截至今日中午12時，累計173.7萬人次已採樣，截至昨晚（13日）8時，已化驗166.7萬個樣本，當中找出32宗新確診及7宗舊個案。

全民檢測逾170萬人次採樣 特定群組累計近50萬人檢測

因應第三波疫情7月初爆發，港府自7月起為高危群組提供免費檢測，其後不斷擴大特定群組涵蓋範圍，當局數據顯示，截至9月8日，私營檢測服務提供者已累計為各群組進行逾49萬次病毒檢測，惟未有公布各群組的分布。

《香港01》向十多個負責的政府部門查詢，其中食物環境衞生署、民政事務總署、社會福利署及運輸署未有透露截至9月的最新檢測數字，有部門人員上周曾稱，快將有統一公布需「待中央指示」，而機電工程署則稱待前線人員檢測完成後才公布。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

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醫局衞署合計完成逾百萬檢測

醫院管理局7月27日起，逢星期一至五於22間普通科門診每日派發約2,400個檢測套裝，截至9月12日化驗了近32,000個樣本，其中63個樣本對新冠病毒呈陽性。

此外，醫管局與衞生署自1月起已合作，為確診者的密切接觸者，以及醫院急症室及院內加強檢測計劃所涵蓋的人士做病毒檢測，截至9月8日，累計完成98.6萬次檢測。

▼袁國勇示範並比較四種檢測採樣方式優劣▼

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專家直言百多萬人做檢測未必夠代表性

倘將上述四項檢測計劃合計，由年初至今，本港已完成逾320萬人次的病毒檢測，符合公務員事務局局長聶德權的說法，聶德權亦相信全民檢測有助港府了解及控制疫情。不過該總數包括自今年1月起衞生署及醫管局所做的病毒檢測，並非全部檢測於近期完成。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於9月13日疫情記者會言明，檢測陰性「無乜有效期」，只反映當刻社會情況。政府抗疫專家、港大微生物學系講座教授袁國勇曾指，要截斷傳播鏈，應於潛伏期、即4日內完成全港逾700萬市民的檢測。

另一政府專家、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，全民檢測找出逾20宗個案非小數目，因他們有機會引發二代、三代傳播，但他亦曾指出，若最終只得百多萬市民做檢測，未必有足夠代表性。

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醫管局門診派樽率約59%

食物及衞生局局長陳肇始於8月10日受訪時稱，政府預計有約500萬市民會參與全民檢測，將提供相應檢測量，特首林鄭月娥及公務員事務局局長聶德權先後否認500萬是檢測目標。計劃推出13日半，約173萬人次經全民檢測採樣，僅佔本港750萬人口約23%。

醫管局門診的派樽安排與全民檢測相比，市民的參與積極度似乎較高。醫管局自7月底於門診派發深喉唾液樣本瓶，市民翌日自行採樣並交回樣本化驗。扣除8月19日因颱風而停派樣本瓶，計劃展開34日、截至9月12日，最高派樽量約為82,280個，當局回覆查詢時稱，此期間派出約49,000個樣本包，派樽率約59.6%；有近32,000個樣本交回做化驗，採樣率約65%，計劃至今找出63宗陽性個案。

港府稱全民檢測完成後，將持續為高危群組做多於一次病毒檢測，亦會再擴大醫管局門診派樽的計劃，詳情有待公布。