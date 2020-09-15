全民檢測｜計劃結束　圖解全港付費、免費檢測方法　優劣對比

政府推出的全民檢測「普及社區檢測計劃」，經過14天後已正式完結。不過，即使計劃結束，坊間仍有不少免費及收費檢測渠道。《香港01》為大家整合了各種途徑，以供讀者參考。 （所有檢費費用及資料有可能變動，一切以官方最新資料為準）

醫管局的22間普通科門診診所，會派發或收集深喉唾液測試樣本收集包。（資料圖片）

現時本港可分為公營及私營兩個市場接受檢測，前者主要為有病徵或有需要市民服務，檢測費用全免，但可能要收求醫診金；而私營市場檢測服務則收費不一，但會為結果呈陰性者提供一份健康證明，切合有需要人士。

普通科門診診所／急症室

方法一：免費做檢測 名額有限

醫管局的22間普通科門診診所，會派發深喉唾液測試樣本收集包，並會收集樣本。每間診所每日派發110包，每位市民限取一包，派完即止，費用全免。

不過，若樣本對檢測呈陰性反應，不獲另行通知，亦不會就測試結果發出任何證明。

方法二：求醫做檢測 但要付診金

在64間普通科門診診所及17間急症室內求診的病人，如出現發燒和呼吸道症狀或有輕微肺炎病徵，經醫生診斷無需入院，可安排回家自行採集深喉唾液樣本，以作化驗。

檢測服務無須加錢，但要收取診金。普通科門診費用50元；急症室則是180元。普通科門診診所可預約求診時間。

若結果呈陰性，醫管局會以電話短訊通知病人。

醫管局的22間普通科門診診所，會派發或收集深喉唾液測試樣本收集包。（資料圖片／陳家怡攝）

樂善堂

經過醫生診斷及評估後，會為有病徵及懷疑受感染病人提供化驗樽。深喉唾液化驗服務收費250元。

由衞生防護中心專責人員或診所職員通知化驗結果，需要至少7個工作天（由提交樣本後起計）。按此了解詳情。

萃康醫療

檢測收費298元，檢測需時至7至10個工作天。若檢測結果為陰性，不會提供任何報告和通知。按此了解詳情。

此外，萃康醫療亦另設適用於廣東省過關人士的檢測服務，收費為$1500。費用包括深喉唾液核酸檢測及報告，並於48小時內完成。

莊柏醫療

價鐵850元，包括診金、檢測費用等。若不想外出，亦設視像問診服務，收費1,500元，由快遞上門收回樣本瓶。

而莊柏醫療亦另設出境人士的檢測服務，售價約1550至1950元。不過，若計劃出境日期為星期一或二，則未能安排預訂此服務計劃，而客戶需在計劃出境的最少三天前預約此服務。按此了解詳情。

時代醫療集團

共分兩個方案，價錢分別600元及900元，樣本收集後24至48小時內有結果，可在網上檢閱測試結果。較昂貴的方案，會經快遞上門作樣本收發。按此了解詳情。

香港中文大學醫務中心提供企業及團體的新型冠狀病毒測試服務。 （中大醫務中心facebook圖片）

香港中文大學醫務中心

服務收費1,100元，已包括測試及化驗報告。提交深喉唾液樣本後，約1至2天由診所專人通知化驗結果。目前接受團體及企業預約新型冠狀病毒檢測服務，按此了解詳情。

康健國際醫療集團

費用約300元，大約5個工作天得知結果。適合有輕微徵狀人士，而不需要取得報告相關的文件。報告會傳真到診所，由診所再通知病人結果。按此了解詳情。

全仁醫務中心

設有深喉唾液測試或咽喉拭子測試，收費約900至1,480元，適合取得正本測試報告人士。若要即日取報告，只能選擇咽喉拭子測試，收費最高，但收取樣本時間只得周一至周五，其餘的方案，則可選擇36小時或翌日報告。按此了解詳情。

卓健醫療

收費950元。提交樣本後，需2至3個工作天取得電子報告。若未能親身交回樣本，須另加 $150元，及與診所預約樣本收回快遞服務日子及時間。

設有適合跨境人士的計劃，在提交深喉唾液樣本後，可即日取得電子報告，收費1,780元。若希望有視像診症，收費則1,980元。

按此了解詳情。

港安醫院深喉唾液核酸測試收費1,500元。（資料圖片）

港安醫院

深喉唾液核酸測試收費1,500元。如病人於早上11時前提交樣本予化驗室，最快於下午6時至9時有結果。若在早上11時後提交樣本予化驗室，則最快於翌日下午有結果。測試費用不包括醫生診症費。

按此了解詳情。

栢峰醫療

費用連診金由1700元起。若要進行鼻咽拭子測試，則要額外加500元。約在一至兩天工作天得知結果。

按此了解詳情。

港怡醫院

於9月14至19日所進行的2019冠狀病毒病測試，已於上周五（11日）下午2時起經網上預約。連醫生費、深喉唾液測試及檢測報告，費用1,950元，報告可在提交樣本的同日提取。

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跑馬地養和醫院提供新冠肺炎病毒測試。（資料圖片）

養和醫院

在跑馬地養和醫院、位於中環或太古的家庭醫學及基層醫療中心，收費1,660元。至於港島東的家庭醫學及基層醫療中心，費用則1,460元。不過，家庭醫學及基層醫療中心的3個分行，於周日及公眾假期休息。

若在養和醫院上午8時至9時半就診，下午3時前已有報告。若在上午10時後就診，則要翌日凌晨1時才有報告。

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嘉諾撒醫院

提供「鼻咽拭子測試」及「深喉唾液測試」，收費由港幣1,500起。測試費用不包括醫生診症費及樣本收集費用。

如病人於下午2時前提交樣本，將可於提交樣本後的翌日中午12時後提取報告。按此了解詳情。

寶血醫院。（資料圖片）

寶血醫院

深喉唾液核酸測試收費1,280元，而自我採集的咽喉及鼻腔樣本核酸測試，則收費1,380元，收費包括核酸檢測及化驗報告。交樣本後24小時內有結果，可自取或電郵方式領取。

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童珀醫療

深喉唾液採樣費用1,280。報告會在一個工作天送到童珀醫療，醫護人員會致電或發送短訊通知結果。

至於嬰幼兒，則提供咽喉拭子採樣，費用同樣1,280元，適合嬰幼兒。

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