全民檢測｜少數族裔缺資訊　宣傳片僅得雙語　要另開文件睇字幕

全民檢測（普及社區檢測計劃） 已經結束，累計有約178.3萬人參與。不過，參與計劃人數未如預期，或許與宣傳方法不足有關，至少一批少數族裔說，政府邀請專家拍攝的示範短片，翻譯字幕竟要另外打開純文字版本自行解讀，不論是吸引力抑或資訊傳達性，均大打折扣。 有社工認為，疫情下資訊不足，非華語人士遭邊緣化，有少數族裔甚至不知悉社區曾有逾百宗個案，亦有部分少數族裔對全民檢測存疑，甚至無意參與。 政府發言人指，普及社區檢測計劃登記系統並沒有就參與巿民的所屬族裔作統計；民政事務總署則表示，有製作3種常用的少數族裔語言宣傳短片，另將檢測計劃相關資訊翻譯成8種語言，並透過少數族裔團體及支援機構，傳達予服務使用者。

全民檢測推行歷時兩周，累計有約178.3萬人參與，佔全港人口不足25%。（資料圖片）

本港現時約有65萬少數族裔人口，撇除39萬多外籍家庭傭工後，仍有26.3萬人，佔全港人口約3.8%。

檢測結果僅得中、英文 不便少數族裔

負責少數族裔外展健康服務的醫護行者社工黎俊健表示，知悉有少數族裔對全民檢測存疑，「唔慣做呢類檢測，亦未必接受用棉花棒撩鼻。」亦有人誤以為接受檢測後，可一勞永逸，「都要花一輪講解係點樣做，同提醒佢地檢測完，都要記緊做足防疫措施。」他又指，檢測中心內並無翻譯人員可提供協助，事後的跟進工作包括以短訊發送檢測結果，僅以中英雙語顯示，亦不便少數族裔人士，「雖然呢啲位好細微，但好重要。」

醫護行者連續兩年與少數族裔機構合作，推廣外展健康服務，包括培訓少數族裔成為大使，並夥拍專職醫護，為少數族裔進行定期健康檢查，以及推廣健康保健資訊，亦設個案跟進。他指，為少數族裔進行健康服務或身體檢查時，以母語作為溝通媒介，亦可建立互信，「用英文 （溝通），係arouse （誘發）唔到信任。」

他又指，疫情資訊複雜多變，對於少數族裔而言，難以理解，另政策過於一刀切，未有特別照顧指定群組，他舉例指，疫情初期家居隔離較頻繁，當時局方未有主動照料少數族裔的生活需要例如祈禱等，需宗教領袖及團體開腔爭取。

熊百祥（左）連月來向少數族裔派發防疫包及定期發放疫情資訊，身旁兩人是尼泊爾裔人士。（受訪者提供）

另一負責少數族裔服務的社工熊百祥表示，有定期自發向全港多區、約千名少數族裔派發口罩抗疫包，以及發放防疫相關消息，包括全民檢測計劃詳情及民間爭議「懶人包」，只得兩人回覆稱會接受檢測，亦有人表明不會參與，另有少數族裔不知悉計劃屬自願性質，「問我係咪強制一定要做。」

社工：佢哋資訊好貧乏

熊百祥表示，少數族裔的資訊接收可達性低，他舉例指，曾於7月第三波疫情期間，向他們發放每日確診數字資訊及防疫小貼士，當時逾百宗個案已持續一段時間，惟隨後收到不少回覆，「佢地好驚訝原來有過百宗確診」，反映少數族裔接收資訊出現明顯滯後情況，他又指，事後曾收到有巴基斯坦裔青年查詢，請教關於本地及外地輸入個案如何分類，「佢地唔係唔願意接觸同了解，而係資訊貧乏。」

港府設立的抗疫專頁特設多種少數族裔語言選擇，但並非所有資訊均有翻譯。（「同心抗疫」官網截圖）

宣傳短片有翻譯 但另放文字稿自行對應

翻查民政事務總署種族關係組網頁，署方有上載由少數族裔拍攝的宣傳短片，但只涵蓋印度語、烏都語及尼泊爾語等的3種語言，另一涉及政府專家梁卓偉及許樹昌的呼籲短片，字幕以中文顯示，署方另附連結，獨立附上以少數族裔語言翻譯的文稿，但未有內嵌至短片內，同樣做法亦見於宣傳小冊子，中文版彩色設計，少數族裔版本則只簡單附註文字，未有任何插圖。

相反，疫情專頁則設9種少數族裔語言，亦設多種特製宣傳海報，圖文並茂交代最新防疫措施等，惟每日疫情資訊及確診者曾到訪的大廈名單僅顯示中英雙語，亦不設少數族裔語言翻譯等。至於全民檢測登記網站，亦只有雙語可選。

民政事務總署種族關係組網頁有上載由少數族裔拍攝的全民檢測宣傳短片，但只涵蓋印度語、烏都語及尼泊爾語等的3種語言。（民政事務總署種族關係組網頁短片截圖）

融樂會項目經理卓文寶指，民政總署有透過少數族裔社福機構發放全民檢測資訊，機構亦有分享予少數族裔，惟是次未有收到少數族裔查詢，未能掌握相關參與率。她續指，以往政府不少措施及政策均未有將少數族裔作獨立分類及統計，「結果好難evaluate （評估）成效，以及宣傳係咪足夠。」她又指，機構接觸的少數族裔中，較關注子女復課安排，以及中文學習停擺情況，她又提到，不少家長因言語不通，與校方溝通出現困難。

民政事務總署回覆指，為向少數族裔人士宣傳普及社區檢測計劃，已將政府新聞處製作的檢測計劃小冊子及「專家接受檢測」短片的內容翻譯成8種少數族裔語言（印尼語、印地語、尼泊爾語、旁遮普語、他加祿語、泰語、烏爾都語和越南語），上載至種族關係組的網頁供市民參閱。此外，民政總署亦製作了3種較常用的少數族裔語言（印地語、尼泊爾語和烏爾都語）的宣傳短片上載至網頁，並透過少數族裔語言電台節目和少數族裔團體，發放相關資訊和呼籲少數族裔人士參與檢測計劃。

署方指，8間少數族裔人士支援服務中心亦把相關資訊和宣傳短片上載至中心的Facebook專頁和網頁，並透過WhatsApp和電郵把資訊傳達給服務使用者。個別支援服務中心亦因應需要，安排工作人員協助少數族裔人士預約參與檢測。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼