消委會｜花過百萬升CUP豐胸無寸進　美容院宣傳與實際價錢差15倍

不少女士都夢寐以求擁有曲線玲瓏的身材，各式各樣的豐胸美容服務就應運而生。消費者委員會過去3年，共接獲20宗有關豐胸療程的投訴。有投訴人於同一美容公司購買合共過百萬元豐胸療程及產品，惟接受一年療程後，「升CUP」無望沒有明顯豐胸效果，要求消委會協助索回至少70萬元，惟美容公司以療程完成為由拒絕。至於美容公司推銷手法亦受質疑，有個案在半裸下，遭多名職員「圍攻」疲勞轟炸式推銷。 消委會又以神秘顧客身份，到訪10間提供非手術豐胸服務的美容公司查詢有關服務，發現普遍收費準則及療程內容欠透明度，當查詢宣傳廣告上免費或優惠價的服務時，部分美容公司職員，反游說消費者購買其他數以萬元計的療程，其中一間宣傳價與實際產品價相差逾15倍。 有整形外科專科醫生表示，不少豐胸公司的宣稱使用的技術，如「微電流」、「射頻」等欠缺醫學證明，實際功效及豐胸效果的持久性亦成疑，不當使用儀器甚至有燒傷或燙傷皮膚的風險。

消委會接獲投訴指於同一美容公司購買合共過百萬元豐胸療程及產品，惟一年療程後沒有明顯豐胸效果。（消委會短片截圖）

消委會今年1月至8月已收到9宗就豐胸或美胸療程投訴，已比去年全年多出3宗。消委會舉出其中3個投訴，當中楊女士首次諮詢時，在A公司支付近10萬元購買經理推薦的「至尊豐胸及刺激乳管療程」。隨後當她第二次於A公司接受療程時，職員又再推銷價值約8萬元的「100支活細胞精華」，以及另外3個的聲稱有助豐胸的療程（合共42萬元）。

楊女士投訴時表示，她一直定時於A公司接受療程，惟每次職員也會借機推銷各種療程或產品。她本著相信A公司的口碑及經驗，亦因不好意思拒絕，一年間斷斷續續購買多項療程及產品，價值數萬至10多萬元不等。

豐胸「毫無寸進」美容公司堅拒退款

然而一年過去，豐胸療程幾近完成，效果不似預期。楊女士直斥，A公司花掉過百萬卻「毫無寸進」，要求消委會協助退回至少70萬元。A公司回應稱，楊女士購買療程已全部完成，堅拒退款，但願意送出價值70萬元的豐胸療程予她繼續享用。楊女士對A公司非常失望，表示決不會再使用其服務。

半裸接受胸部分析期間 職員「圍攻」評頭品足

另一宗投訴為大學生張小姐，她預約B公司的免費豐胸療程體驗，登記後隨女職員進入房間，赤裸上身先讓對方進行胸部分析。其後另一名女職員突然入房，並批評張小姐胸部下垂，並建議她購買約1.8萬元的豐胸療程。張小姐以沒有經濟能力而禮貌婉拒，惟職員仍不肯罷休；隨後再多一名女經理入房游說，更以強硬的口吻質問：「點啊？仲要考慮？」

張小姐表示，當時身處狹小房間，赤裸上身遭多名職員評頭品足，轟炸式游說大半小時，最終抵受不住壓力交出信用卡，不得不付款來結束療程。其後張向消委會投訴B公司使用高壓銷售手法，經過調停後B公司同意全數退款。

不少女士都夢寐以求能擁有曲線玲瓏的身材，各式各樣的豐胸美容服務就應運而生。（消委會短片截圖）

廣告稱「升CUP」無效有退款保證 索賠時職員反口稱非相同療程

在另一宗個案的投訴人黃小姐看到C公司標榜可於指定時間內「升CUP」及無效退款，職員向黃小姐推介1個經絡豐胸療程，以2.7萬元購買經絡豐胸療程及另一個去眼袋療程。惟三個月後，投訴人完全沒有「升CUP」，遂提出要求履行無效退款的承諾，遭美容公司反指所購療程非廣告片中的療程，拒絕退款。

為了深入了解業界的前期銷售手法，消委會於今年6至7月派職員以神秘顧客身份，到訪10間提供非手術豐胸服務的美容公司，發現該10間公司收費標準及療程具體內容透明度不足，並同樣以免費或「試做價」等吸引消費者光顧，惟詳細查詢時，部份公司會改為游說購買更昂貴的療程。其中一間公司宣傳「升級」療程10次共收費約1,900元，但當到店內查詢時，職員以療程「非人人適合」，甚至有反效果為由，推銷更高價，總收費約3.1萬元的療程，比起宣傳療程的價格，昂貴逾15倍。

消委會提醒市民必須確保合約內容與職員講解或承諾的一致，有疑問便不要簽署和付款。（消委會短片截圖）

整形外科專科醫生︰沒有足夠證據證明非手術療程具顯著豐胸效果​

消委會指，部分療程宣稱以「微電流」、「射頻」、「遠紅外線」、「脂肪轉移」、「真空負壓」等技術達致豐胸美容效果。整形外科專科醫生表示這些聲稱欠缺醫學證明，實際功效及豐胸效果的持久性亦成疑。而事實上，乳房發育是和身體的荷爾蒙水平有直接的關係，一般過了青春期後，乳房發育基本上已完成，醫學上亦沒有足夠證據證明非手術療程具有顯著的豐胸效果。

消委會提醒市民，提防免費或收費低廉的試做療程，隨時是銷售伎倆，消費者在接受療程時可能會被職員施以高壓推銷，若不欲購買療程應斷然拒絕。當察覺有異樣時，應設法離開或尋求協助。