消委會｜測試12款全高清車CAM　2款日光下起格　4款高速公路窒格

消委會最新一期《選擇》月刊，測試12款行車記錄儀（俗稱車cam）的拍攝表現。全數樣本在港有售，惟所有報稱可全高清拍攝的樣本，在夜間或低光環境下表現不佳，當中9款在光線不足下，無法清楚顯示前方車輛的車牌號碼，有3款樣本則易受街燈及強光影響，眩光嚴重。即使日間光線充足，3款樣本的影像模糊且起格，4款在高速公路行駛時拍得的影像會窒格。價錢與表現亦非正比，個別售價逾2千元的車CAM，整體表現比只售400至600元更差。 近年屢涉藝人或乘客的車CAM片段「流出」，消委會提醒，一般隨機拍攝街上情況不構成收集個人資料，但若拍攝特定人士行為則屬收集個人資料，如未得被拍攝者同意，便於社交媒體發放，可能會觸犯法例。

消委會測試12款在港有售的行車記錄儀（俗稱車cam）之拍攝表現，當中全數樣本在夜間或低光環境下表現未如理想。（資料圖片）

是次測試由英國消費者組織統籌，在英國郊區進行。12款樣本均可進行全高清錄影，測試項目包括影片質素、聲音質素、影像涵蓋範圍、截圖質素、GPS定位準確度及撞擊感應檔案保護功能，如影片畫面是否清晰、車牌號碼及路牌等能否自動對焦等。

429元小米車CAM總評表現較2180元的「Papago!」好

測試發現，車CAM售價與表現未有掛勾。當中售價約1,198元的中國製「Motorola」MDC100、售價約1,780元的韓國製「IROAD」X5及售約2,180元的韓國製「Papago!」GoSafe366，表現屬12款樣本中最差，5星滿分的總評只有2.5星，反而售429元的「Xiaomi（小米）」Mi Dash Cam1S則有3星半。

+ 3 + 3 + 3

兩樣本充足光線仍起格

即使在充足光線下，「IROAD」X5及「Papago!」GoSafe366拍攝的影像亦會出現起格情況，與售價只約615元的中國製「Asus」RecoSmart一樣表現遜色。而「Motorola」MDC100的畫面幀數只有25fps，若高速駕駛會出現窒格，暫停播放亦有機會因影像格數不足，未能捕捉車牌、路牌等重要資訊。

夜間或低光所有樣本皆遜色

而夜間或低光環境下，12款樣本皆表現遜色，當中「Motorola」MDC100、「IROAD」X5及「Papago!」GoSafe366影像易受街燈及強光影響，眩光嚴重。只有售約1,880元的韓國製「Blackvue」DR590W-1CH在暫停播放時，可閱讀前方5米內的車牌號碼，與售約1,680元的中國製「Mio」MiVue792WiFiPro錄製畫面幀數達60fps（幀／秒），畫面細緻流暢，即使高速行駛亦可清晰紀錄。

香港汽車會建議，市民購買解像度最少200萬像素並具備全高清錄影（FullHD，1920x1080）的行車記錄儀，並選擇畫面幀數在30fps（幀／秒）或以上的型號，橫向拍攝範圍達140度，以便記錄道路狀況及車牌號碼等重要資料。（資料圖片）

買車CAM建議：最少200萬像素、30fps及橫向拍攝140度

消委會引述香港汽車會意見，建議市民購買解像度最少200萬像素並具備全高清錄影（FullHD，1920x1080）的行車記錄儀，並選擇畫面幀數在30fps或以上的型號，橫向拍攝範圍達140度，以便記錄道路狀況及車牌號碼等重要資料。

是次12款產品中，消費委認為售價約1,199元的台灣製「Transcend」DrivePro550A拍攝表現良好、總評為4星，價格亦相宜，是測試的首選。而各樣本中售價最低的「Xiaomi」MiDashCam1S只售429元，總評3星半；而售價約999元的中國製「DDPAI」mini332GB性價比頗高，與售約1,199元的「Transcend」DrivePro550A、售約1,880元的「Blackvue」DR590W-1CH、售約1,598元的「HP」f880x及售約1,680「Mio」MiVue792WiFiPro的表現一致，達4星。

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拍攝、發布特定人士行為屬收集個人資料 隨時犯法

消委會提醒，據《私隱條例》，一般隨機拍攝街上情況並不構成收集個人資料，但若以行車記錄儀拍攝特定人士的行為，屬收集個人資料，須遵守《私隱條例》規定及保障資料原則。如未得被拍攝者同意，便紀錄在社交媒體上發放，是把收集到個人資料用於原來目的以外用途，可能會觸犯法例。

被問到本港有關道路安全的法例是否過時，消委會總幹事黃鳳嫺指《道路交通(車輛構造及保養)規例》中規定，不可在駕駛座椅前方的任何地方，安裝能夠播放預錄影像的視象顯示器，令使用行車記錄儀蛛灰色地帶。她認為，本港是時候將法律及條文訂得更清晰。

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