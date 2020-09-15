消委會｜51款飲品全含甜味劑　日版提子味芬達、樽裝七喜含糖量高

市面上有不少甜味飲品均加入了甜味劑，消委會測試市面上共51款甜味飲品，全部均有使用甜味劑，當中29款更使用2種或以上甜味劑，並有2款能量飲品的甜味劑用量較建議高出4倍。 而含糖量方面，其中一款「DIABOLO」Dragon Fruit Plum Flavoured French Soda的糖含量最高，每100毫升含有14克糖，飲用一罐已進食約13粒方糖，超過每日建議的糖分攝入量。至於500毫升裝日本芬達提子味汽水，及550毫升裝七喜（7-up）碳酸飲料，飲用一瓶亦迫近每日建議糖分攝入量上限。 消委會指出，測試中含甜味劑的飲品仍屬安全水平之內，不過進食甜味劑，可能令人變得更偏好甜食。

「DIABOLO」 Dragon Fruit Plum Flavoured French Soda（#11）的糖含量最高，每100毫升有14克糖。（消委會提供圖片）

消委會今日（15日）發表新一份《選擇》月刊，該會就甜味飲品的含糖量及甜味劑，從市面上搜集51款預先包裝的飲品樣本，包括18款汽水、16款運動及能量飲品，和17款果汁飲品、乳酸類飲品、有味瓶裝水等其他飲品樣本作測試。樣本中有15款聲稱為「無糖」或「健怡/輕怡」，根據產品上的營養標籤，所有標示「低糖」及「無糖」的樣本的糖含量皆符合規例中的要求。

20款樣本含糖量勁高 飲一瓶已達每日建議攝入量半數或以上

於測試發現，未有標明無糖或低糖的飲品樣本中，含糖量可有大分別，每100毫升的糖份，介乎4.8克至14克不等。當中共有20款樣本的含糖量，只需飲用一瓶，已超出每日建議游離糖攝入量的一半或以上。其中一款「DIABOLO」品牌的Dragon Fruit Plum Flavoured French Soda含糖量最高，每100毫升有14克糖，飲用一瓶的含糖量為66.2克，已超出每日建議攝入量。根據消委會的資料，一粒方糖約有5克糖，意味著飲用一罐已進食約13粒方糖。

此外，常見的500毫升裝日本芬達提子味汽水，每支含糖量達46.5克；而550毫升裝七喜（7-up）碳酸飲料，每支含糖量亦達42.4克，接近每日建議攝入量的50克，即上述兩款飲品每支分別有9粒方糖及8粒方糖。

消委會共測試51款甜味飲品。（消委會提供圖片）

消委會亦就飲品中所含4種主要飲品甜味劑的份量作測試，4類甜味劑包括：醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium/ACE-K）、天冬酰胺（Aspar tame）、三氯半乳蔗糖（Sucralose）和甜菊醇糖苷（Steviol Glycosides）。

4款聲稱無糖汽水含3種甜味劑

測試發現，18款無酒精碳酸飲品雖有標示所用甜味劑，但未有標示其用量。當中有8款樣本，使用了2種甜味劑；7款樣本更使用3種甜味劑。而使用3種甜味劑的飲品中，包括4款聲稱「無糖」的汽水，包括「加系可口可樂」膳食纖維(無糖)汽水、「零系可口可樂」汽水及「加系雪碧」檸檬青檸味膳食纖維(無糖)汽水，及「輕怡百事」碳酸飲料。

根據食安中心資料，混合使用2種或以上的甜味劑，可為不同甜味劑互補不足，例如在產生甜味上有協同效應，從而減少單一甜味劑的使用量。

此外，測試結果發現1款樣本「芬達」橙味汽水，其標示的甜味劑為「甜菊醇糖苷」，但測試結果卻未能驗出，只檢出產品使用了另外兩種甜味劑。另外，有6款樣本，沒有按法例要求，標示出甜味劑的正確名稱。消委會已將有關資料交予食安中心跟進。

「5-Hour Energy」Peach Tea（#20）和「5-Hour Energy」Orange（#19）所含的甜味劑份量較建議的高4倍。（消委會提供圖片）

超標運動飲品標示為食品補充劑

至於運動及能量飲品方面，消委會測試了7款運動飲品及9款能量飲品，全部樣本的成分標籤上，都標示有使用甜味劑。至於甜味劑含量最高的兩款樣本為「5-Hour Energy」Peach Tea及「5-Hour Energy」Orange，分別含1,590和1,560毫克/千克的三氯半乳蔗糖，較食品添加劑通用法典標準中，「飲品類」的建議含量高出4 倍。

消委會續指，由於上述兩樣本均標示「Dietary Supplement」，其三氯半乳蔗糖的建議濃度會較高。惟本港法例未有就「營養補充品」作出清晰定義，消委會建議選購時，要注意產品上標示的安全用量，特別年輕人和高血壓人士等，應清楚了解產品中的主要成分，不要胡亂服用含有咖啡因的飲品，以免影響健康。

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消委會︰國際間對以甜味劑取代天然糖有分歧

消委會又指，今次測試中所有含甜味劑的飲品，仍屬安全水平之內。甜味劑或有助減少糖攝取量，從而在短期內減輕體重，惟使用者可能會認為，熱量攝取量減少，而傾向吃更多其他食物，甚至變得更偏好甜食，增加體重及患病風險。消委會指，現時國際間對以甜味劑取代天然糖的政策意見有分歧。

測試的4種甜味劑中，只有甜菊醇糖苷為天然甜味劑，其毒性偏低，亦不會損害人類基因或導致患癌。而天冬酰胺則不不適合苯丙酮尿症的患者使用，否則有可能令腦部嚴重受損，造成智力發展問題。至於三氯半乳蔗糖，是唯一以蔗糖為原料的甜味劑，不過有研究指，大量食用會可能阻礙腸道內的益菌生長，影響腸道健康。