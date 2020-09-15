消委會｜隨身空氣淨化機除污物除菌效果有限　消委會︰唔使嘥錢買

新冠肺炎疫情波及全球，市民人人自危，不少人都會攜帶隨身式空氣淨化機，望減少感染風險。消委會比較市面10款較常用的隨身空氣淨化機型號，測試其臭氧濃度、負離子濃度、除菌能力及去除PM2.5空氣污染物能力。 消委會在測試中，將樣本置於細小密封空間操作長達1小時，所有樣本的除菌率只有約7至8成，形容除菌表現令人失望。至於產品去除PM2.5空氣污染物表現亦欠理想。消委會指，樣本無論在除菌或是去除空氣污染物的功效都有限，採用勤洗手等保障個人衞生方法更有效，呼籲消費者不應依賴空氣淨化機預防疾病，「唔使嘥錢買」。

受新冠肺炎疫情影響，不少人都會攜帶隨身空氣淨化或除菌產品。（資料圖片／梁鵬威攝）

消委會測試的10款隨身負離子空氣淨化機，售價由598元至1,698元不等，聲稱來源地包括中國、台灣、日本及韓國。全部10個樣本都不設過濾器，產品均聲稱可產生負離子，從而去除或抵抗空氣中的PM2.5、細菌或病毒。

除菌測試表現 雅達瑪 AirTamer、mamaion較好

消委會指，除菌表現較好的是「雅達瑪AirTamer」、「mamaion」、「Mobework」、「Almond Defends」4款產品。其中「雅達瑪 AirTamer」及「mamaion」在測試中的表現較好，分別排首兩名，在4個時段得出的除菌率，都較其他樣本於相同時間表現為佳，不過若以最高5分評分，兩款產品的除菌表現只獲評3分；另外兩款產品則同獲2.5分。

資料顯示，排首名的「雅達瑪 AirTamer」，來源地是中國，零售價約1,080元。此外，排第二位的「mamaion」的售價僅約698元，是10款測試產品中售價第二低的樣本，來源地是日本。

「雅達瑪AirTamer」的A310型號，是消委會的測試樣本之一。除菌測試及除PM2.5測試分別獲3分。（美星有限公司網站）

PM2.5去除率 有6款樣本表現遜色

至於去除PM2.5空氣污染物的測試效果，同樣是上述四款產品的測試表現較好，依次為「mamaion」、「雅達瑪 AirTamer」、「Mobework」及「Almond Defends」。消委會指，雖然「mamaion」及「雅達瑪 AirTamer」2款樣本的PM2.5去除率都較其他樣本高，但亦只獲得3分，產品需要花30分鐘時間，於3立方米的測試艙內，去除53.1%及44.8%的PM2.5空氣污染物。

消委會又指，測試中有6款樣本表現遜色（「ionie」、「Trustlex」、「Ionizo」、「KB」、「Jewelion」、「infoThink」），樣本的去除PM2.5表現，只取得最低的1分，在操作長達30分鐘後的PM2.5去除率只有2%至4.3%。

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消委會籲不要依賴產品預防疾病

消委會認為，相關產品的除菌及去除空氣污染物效果有限，呼籲消費者不應依賴該類產品，以減少吸入污染物及預防疾病。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，消費者要想清楚實際環境與廠商測試的環境有很大分別，如實際環境中有風，即使隨身空氣淨化機真的可負離子，亦很容易就被風吹走；如淨化機真可令污染物沉降，或會依附在衣服上，同樣造成健康風險。黃指抗疫最好方法是勤洗手、戴口罩及保持社交距離，直言「效用比用掛機來很快好多，大家唔需要浪費金錢」。

至於隨身空氣淨化機效果有限，是否涉違反《商品說明條例》，黃鳳嫺則指，已將測試結果轉交海關跟進。