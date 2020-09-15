新冠肺炎｜駿洋邨三座提早明年1月入伙　準租戶：拎到鎖匙先會信

政府今日（15日）公布抗疫基金3.0及最新防疫措施，行政長官林鄭月娥表示，原仍保留作檢疫中心的山火炭駿洋邨1至3座，衞生署將於本月底撤離，10月中交還房屋署，準住戶可能明年1月底或之前入伙，較原定提前最少兩個月。即居民將可在過年前搬入，他們也會獲發多一輪津貼。 林鄭月娥表示，有酒店東主同意在政府有需要時，將整座酒店租給政府做檢疫設施，填補了對隔離設施需求。

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駿洋邨已停收新檢疫人士

林鄭月娥指出，抗疫之初香港沒有特設檢疫設施，所以政府徵用駿洋邨5座單位。早前政府已經歸還了駿洋邨第4、5兩座，居民已陸續入伙。他指由於第三波疫情來勢洶洶，因而1、2、3座至今未能即時歸還房署，政府原計劃明年第二季時，居民才可入伙。

她表示，政府一直研究如何加快歸還，今日公布準住戶可以提早1月底入伙，另外現時駿洋邨已經不再接收新的檢疫人士，預計在9月底全部撤離，10月中將由衞生署交還給房委會進行更新清潔。因為遲歸還，房屋署會再給1至3座的住戶予多一輪津貼。

有酒店東主願整座租給政府作檢疫

林鄭月娥解釋說，現時所有檢疫設施的單位一共有2,600個，而駿洋邨的1至3座共有1,500個單位，當下的疫情雖然暫時穩定，但仍然不穩妥。她指出，其他方面都會有補足，首先今日竹篙灣一期有700個單位落成交給署方應用，另外醫管局在亞博館有社區檢疫設施，因而可以交還鯉魚門度假村的350個單位做檢疫單位，另外還有酒店東主願意在政府需要時整座租給政府使用作為檢疫設施。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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第三座準租戶：一日未拎到鎖匙都唔會信

陳先生一家三樓輪侯公屋10年，原於去年獲編配駿洋邨第三座，雖然上樓有望，他卻直言全無興奮之情，更批評政府多次出爾反爾，令他失去信心，「之前呃咗我兩次，一日未拎到鎖匙都唔會信。」他稱，去年獲通知編配駿洋邨後，一家三口隨即遷出居於東涌的親戚家，並以月租約一萬元遷到九龍區私樓單位，一心方便就讀小四的兒子於沙田區上學。不料上樓無期，除每月需要繳付近萬元租金，兒子更因此兩度轉校，形容這一年是「捱過去」。他形容自己算為較幸運的一群，由於單位業主為他的朋友，對方不需要他簽租約，又向其承諾可租住至上樓為止，但聽聞不少街坊因租約期滿，又未能上樓，需要到處尋覓住所。

對於政府早前發放的津貼，陳先生指幫助不大，而擬發放多一輪津貼，他亦不抱期望，「可以幫到啲咩？拎去食餐好仲好。」他又稱，一早有建議租用酒店作檢疫中心，以取代駿洋邨，惟政府多次聲稱駿洋邨是唯一選擇，「點解唔可以一早租（酒店）？點解寧願用錢去做全民檢測都唔還駿洋邨？」

林鄭月娥在記者會上公布，將提早在下月歸駿洋邨予房署。（李澤彤攝）

準租戶失業 應付私樓租金感吃力

林女士一家四口同樣獲編配駿洋邨第3座，她形容特首林鄭月娥於記者會談及交還駿洋邨猶如政府恩賜，坦言對政府感絕望，亦不相信可於下年1月初獲安排入伙。她稱，自政府徵用駿洋邨以來，每晚難以入睡，情緒亦出現問題，訪問期間更一度哽咽，「一日未拎到鎖匙都瞓唔好。」她原任職飲食業，但自疫情起失業，任職地盤散工的丈夫成為家庭經濟支柱，需要承擔月租1萬元頗吃力；加上租約將於下月底期滿，他直言只能見步行步。

區議員促向準租戶每月發放津貼

當區區議員麥梓健稱，政府能夠提前交還駿洋邨對準租戶而言為好事，但坦言早前政府多次更改交還時間表，難令租戶信服，擔心若於明年1月前再出現新一波疫情，政府將再次徵用駿洋邨，希望當局能夠提供確實入伙日子，並承諾如期交還駿洋邨。

政府早前曾分兩輪發放共1.2萬元的津貼，特首林鄭月娥今日宣布將向受影響的租戶再發放多一輪的津貼。麥梓健稱，早前發放的一次性津貼不夠補助準租戶，希望可由9月起至明年交樓前每月發放起碼5,000元的津貼。