口罩肺炎｜卡拉OK重開不能除口罩唱歌　健身室內符一個條件可不戴

新冠肺炎疫情在本地趨於緩和，政府將在周五（18日）起進一步放寬社交距離措施，包括重開兩個主題樂園，而酒吧及卡拉OK可以重開，及放寬食肆堂食至午夜等。數間卡拉OK曾在第二波疫情爆發群組感染，卡拉OK重開後最多4人一房，顧客除飲食外，在唱歌時必須戴住口罩。 早前政府已經允許健身中心重開，但要求所有人於健身中心內（除淋浴外）必須一致佩戴口罩，不過今日公布的措施則表示，若與另一人保持至少1.5米距離的情況下運動，則可不用戴口罩，惟教練及健身中心職員必須一致佩戴口罩。溜冰場的規定中亦是如此，即任何人（除教練及職員外）在與另一人保持至少1.5米距離的情況下運動可無須戴上口罩。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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公共娛樂場所方面，電影院出售的戲票及供佔用座位則由原本的50%調升至75%，不過座安排方式仍保持同一行座椅中不可有連續超過四張座椅被佔用，而在影院內不得飲食等措施。

早前政府已經允許健身中心重開，但要求所有人於健身中心內（除淋浴外）必須一致佩戴口罩，不過今日公布的措施則表示若與另一人保持至少1.5米距離的情況下運動則不在此限，惟教練及健身中心職員必須一致佩戴口罩。溜冰場的規定中亦是如此，即任何人（除教練及職員外）在與另一人保持至少1.5米距離的情況下運動可無須戴上口罩。

在泳池內與他人距離1.5米以上熱身不用戴口罩

在卡拉OK場所內，除飲食時外，必須一直佩戴口罩；每間房間不得多於四人；所有傢具及設施須於每次預定時段之前及之後進行清潔和消毒等。任何人身處泳池內須一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、在與另一人保持至少1.5米距離的情況下熱身等時，則不在此限；泳池內人數不得超過容納量的一半，每一小組不得超過四人，每個小組之間的距離至少為1.5米，如超過四人則需安排為不超過四人的分組，每個分組之間保持至少1.5米的距離等。

浴室浸浴必須與他人保持1.5米距離

除了延長餐飲處所堂食時間至晚上12時，政府今次還重開浴室、派對房間、卡拉OK場所、夜店及夜總會和泳池等設施。其中浴室要求每位浸浴的人士之間需保持1.5米的距離，任何人身處浴室內須一直佩戴口罩，但在淋浴或浸浴則不受限。

第599F章下附表所列處所開放規定及限制：



（a）遊戲機中心：當中措施包括毗鄰及相距少於1.5米的機站、遊戲機或設施不得同時供顧客使用，或須設有隔板作出有效分隔；在每一機站、遊戲機或設施均不得有超過四人駐留等；



（b）浴室：當中措施包括每位浸浴的人士之間需保持1.5米的距離；任何人身處浴室內須一直佩戴口罩，但在淋浴或浸浴等時則不在此限；



（c）健身中心：當中措施包括任何人身處健身中心內須一直佩戴口罩，但在淋浴及在與另一人保持至少1.5米距離的情況下運動時則不在此限（而教練及健身中心的職員須一直佩戴口罩）；每一健身站、器械或器材不能容納多於四人；每一小組訓練或課堂不得超過四人，如超過四人則需安排為不超過四人的分組而每個分組之間保持至少1.5米的距離等；



（d）遊樂場所：當中措施包括任何人身處公眾保齡球場及桌球館內（除淋浴時外）須一直佩戴口罩；每張桌球枱或每條球道不可有多於四人使用；而溜冰場只容許進行小組／私人教導，任何人（除教練及職員外）在與另一人保持至少1.5米距離的情況下運動可無須戴上口罩等；



（e）公眾娛樂場所：毗鄰及相距少於1.5米的娛樂遊戲站、遊戲機或設施不得同時供顧客使用，或須設有隔板作出有效分隔；就電影院，每一電影院出售的戲票及供佔用座位不得超過該影院的座位數目的75%，入座安排方式亦須令同一行座椅中不可有連續超過四張座椅被佔用，而在影院內不得飲食等；表演場所（主題公園除外）暫時只容許綵排或網上表演等，不得有任何現場觀眾；主題公園的入場人數及博物館出售的門票不得超過該處所容納量的一半；波波池必須關閉等；



（f）設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）: 當中措施包括任何人身處派對房間內，除飲食時外，必須一直佩戴口罩；每個房間不得多於四人；所有傢具及設施須於每次預定時段之前及之後進行清潔和消毒；波波池必須關閉等；



（g）美容院及按摩院：當中措施包括所有員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩及面罩／護目鏡，並在每次為一名客人提供服務後更換或消毒有關裝備；只能為已預約的客人提供服務；每一個被分隔的服務範圍不能容納多於四人等；



（h）會址：會址內的餐飲處所須按上述就餐飲業務所訂明的限制及規定營運，包括在指定時段停止提供堂食的要求，而當中遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、提供公眾娛樂的場所、派對房間、美容院及按摩院、夜店或夜總會、麻將天九耍樂處所、卡拉OK場所、體育處所和泳池亦需根據適用於有關處所的限制及規定開放等；



（i）通常供人飲酒，以及跳舞或作其他娛樂的、營業至深夜的場所（一般稱為夜店或夜總會）: 場所內的顧客數目在任何時間均不得超過該場所通常座位數目的一半；不得有多於兩人同坐一桌；不得進行現場表演或跳舞等；



（j）卡拉OK場所 : 當中措施包括任何人身處卡拉OK場所內，除飲食時外，必須一直佩戴口罩；每間房間不得多於四人；所有傢具及設施須於每次預定時段之前及之後進行清潔和消毒等；



（k）麻將天九耍樂處所 : 當中措施包括任何人身處麻將天九耍樂處所內必須一直佩戴口罩；每當有一位新玩家參與牌局時必須將整副牌更換為一副經過清潔及消毒的牌，或對整副牌使用效力耐久的消毒劑等；



（l）體育處所：當中措施包括任何人身處體育處所內須一直佩戴口罩，但在淋浴、於戶外運動場所運動、及（除教練及場所的職員外）於室內運動場所在與另一人保持至少1.5米距離的情況下運動或進行某些運動時，則不在此限；每一小組不得超過四人；每個小組之間保持至少1.5米的距離等；及



（m）泳池：當中措施包括任何人身處泳池內須一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、在與另一人保持至少1.5米距離的情況下熱身等時則不在此限；泳池內人數不得超過容納量的一半；每一小組不得超過四人；每個小組之間的距離至少為1.5米；如超過四人則需安排為不超過四人的分組而每個分組之間保持至少1.5米的距離等。