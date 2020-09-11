涂謹申去信鄧炳強　要求交代及調查12歲女童被推倒及孕婦受傷事件

立法會議員涂謹申今日（11日）向警務處處長鄧炳強發公開信，要求立即交代警員於今年8月31日的太子站衝突中使用不合理武力，令一名孕婦受傷，以及周日（6日）九龍遊行中，警員推倒一名12歲女童的事件。涂謹申要求警方盡快向市民公開交代並解釋兩宗事件，並主動調查。

▼12歲少女被圍捕掙扎事件▼

涂謹申信中表示，近日分別有兩宗警員懷疑使用不合理武力的事件，引起了社會極大的關注和憤怒。

其中一件事件為周日的九龍遊行，警方下午近4時於油尖旺區進行搜捕行動，一名12歲女童在西洋菜南街被防暴警截查，期間被多名警員追截，一名警員從正面將女童推倒在地上，再騎壓在女童腰上，其後再有另外至少兩名警員將女童制服，女童左手踭擦傷送院。《蘋果日報》報道指，該名12歲少女的母親何太接受訪問稱女兒只是路過旺角買顏料，途經該地點時被防暴警截停。

涂謹申形容，女童身軀單薄瘦小，當時只拿着手機，身上亦沒有任何示威標語，加上沒有反抗，因此認為警方當時是使用了不合理的武力對待女童，使其受驚及受到不必要的傷害，警員當時動作粗暴，反應激烈，女童沒有受到更嚴重傷害已是萬幸，但事後女童表示不想再重提事件，警方的粗暴執法有可能已對她造成心理創傷。其後女童及哥哥更和另一名不相識的途人被票控「限聚令」更是十分無理，涂謹申對警方的做法予以強烈譴責。

香港作為聯合國《兒童權利公約》的適用地區，應確保「任何兒童不受酷刑或其他形式的殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰。」涂謹申認為在上述事件中，警方有可能已違反以上的國際公約。

▼831一周年 孕婦被警方拉跌及噴椒事件▼

另一宗事件發生於8月31日晚，防暴警在旺角亞皆老街附近進行截查行動時，防暴警突然衝向等待過馬路的人群，其中一名警員從後將一名懷有身孕的女子箍頸扯到地上，隨即施放胡椒噴劑，孕婦被噴中況甚痛苦並被送院。警方曾解釋指，警員「事後」才發現該女子為孕婦，但從直播片段中清楚看到，事發前孕婦丈夫曾向在場警員表明其妻子是一名孕婦。

上述事件引起社會大眾，包括關注兒童組織極大的關注，市民亦對警方使用不合理武力對待女童和孕婦感到十分憤怒，涂謹申要求鄧炳強盡快向市民公開交代並解釋兩宗事件，並主動調查相關案件。