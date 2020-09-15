新冠肺炎｜倘再現地區或群組爆發　林鄭：或強制檢測陰性才准離開

本港的新型冠狀病毒疫情漸趨緩和，特首林鄭月娥今日（15日）提到，若再有地區或群組爆發，不排除會要求相關人士接受強制病毒檢測，須等待檢測結果呈陰性後才可離開某地方，如同目前機場入境人士的安排一樣。 呼吸系統科專科醫生梁子超認為，封鎖某個地方並強制檢測的目的是完全截斷傳播鏈，但他認為只能在爆發規模較大、且個案集中的地方實行。若涵蓋的地方太大，例如整條屋邨強制檢測未必可行，將面臨檢測需時、所需的人手及物資支援等問題，亦有可能變相擾民。

「即係你唔接受完檢測，你唔可以離開呢個地方住」

全民檢測計劃昨日（14日）完結，港府之後將加強特定群組新冠病毒檢測，以及增加深喉唾液樣本瓶的派發點，以便市民有需要時可自行取樣本檢測套裝。

特首林鄭月娥在今日記者會上提到，如果日後再有地區爆發或群組爆發，不排除要求某些場所的人士強制接受病毒檢測。她稱本港目前的檢測能力已增加了，亦曾試驗過派出外展隊，例如派採樣隊到一間安老院收集樣本等做法。

她續解釋，強制檢測「即係你唔接受完檢測，你唔可以離開呢個地方住」，因為一旦離開等如能夠在社區傳播，她引述現行機場入境人士做例子，稱絕大部份入境者都是「test and hold」，抵港後做完檢測須等候結果才可離開。林鄭月娥無透露計劃幾時落實相應措施。

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專家：只在爆發規模大及集中地方強制檢測 免擾民

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，強制病毒的檢測的用意在於截斷某個地方的傳播鏈，適用於一些爆發規模大且非常集中的地方，例如工作處所、一棟大廈有數十宗個案可用此方式，為有感染風險的人做檢測並隔離檢疫，但他強調要達到截斷傳播鏈目的，必須百分之百為該處所的人士做檢測，不能有遺漏，亦應在該處所出現最後一宗確診個案之後，再隔多一個潛伏期、即14日才可解封，解封前亦需再做病毒檢測。

梁子超指，若需強制整個小社區如整條屋邨做檢測不太可行，原因人數多、檢測需時，支援的人手及物資亦是要解決的問題。他認為港府只應在必須的情況下才下此決定，例如全港無甚爆發、只得一處所大規模爆疫；或者爆發規模如2003年沙士淘大花園般嚴重、整棟E座需隔離，否則這項政策或變得擾民，