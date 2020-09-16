新冠肺炎｜周五重開處所　梁子超：只有一日本地零感染　風險仍在

本港第三波疫情自7月5日持續至今，昨日（15日）是首次無新增本地確診個案。政府同日亦公布，由周五起，食肆可營業至午夜，酒吧、卡啦OK、主題公園等亦可重開，為期七天至本月24日。 呼吸系統科專科醫生梁子超今日（16日）在電台節目指，若要暫停第三波疫情，最低限度要持續本地傳播「歸零」超過兩周，現時只是零本地確診的第一天，仍然言之尚早，並存在反彈風險。 他又指，放寬措施存在風險，呼籲市民未來兩周要適可宜止外出，避免前往太多人聚集的地方，

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

+ 10 + 10 + 10

梁子超說，個案昨日「歸零」，可能與全民檢測結束有關。部分人或由普及檢測轉到普通科門診取樣本瓶，至今仍未有結果。

梁子超多次強調，控制疫情仍要主要靠社交距離措施，但未來即將放寬措施及復課，又臨近中秋節，呼籲市民未來兩周要適可宜止外出，避免前往太多人聚集的地方，「出去一次半次問題唔係咁大，但如果大家經常恢復較高風險活動，會為社區帶來比較大嘅反彈風險。」他又指，若中秋節有家庭團聚，而當中有長者，亦可能會為他們帶來感染風險。

存在爆發風險

政府即將放寬社交距離措施，被問及會否擔心重回當初爆發第三波疫情的「舊路」，梁子超認為風險一定存在。他解釋，在9月份，本地無源頭的感染個案中，由病人出現病徵直至確診，平均需要8天時間，期間已能傳染他人。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

長期「清零」才能恢復經濟

梁說，在放寬措施時，若不能清除本地傳播，疫情立即便會反彈。他強調要長期「清零」，才能確保企業能正常運作及恢復經濟。他認為，只要疫情不反彈，未來數星期仍有機會可「清零」。

他說，現時不少患者病徵輕微，呼籲盡快增加普通科門診派發樣本瓶的地點，並盡量多派，使有關人士能盡快接受檢測。同時，亦要做好把關工作，重申的第三波疫情的問題，是獲豁免或檢疫人士未能與社區隔離，使輸入個案滲入食肆、街市等地方。

酒吧將在9月18日重開。（李澤彤攝）

全民檢測「普及社區檢測計劃」結束，有170萬人參與。梁子超認為大型測試籌備需時，因此今次的測試相對疫情較為落後，若是疫情爆發時就即刻推出，相信參與人數會變多。至於未來的測試，他指政府未來應透過普通科多派樽。相比鼻腔拭子，他認為深喉唾液測試無那麼大的風險，且市民可以自行採樣，效率較高，而且前往普通科醫生求醫的人士，「偷雞的機會相對低。」

之餘如何防止第四波疫情，他則表示慢慢重啟航運，擔心海外輸入個案。一方面他擔心外來人士即使在當地做過檢測，但是結果認受度不高，另一方面又擔心若是隱型患者在航班、機場傳播病毒。認為港府一定要做好相關工作，不讓這些人與社區有接觸。