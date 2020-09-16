屯門五邑鄒振猷學生染疫定為「危機事件」　校長：忐忑迎開學

屯門五邑鄒振猷學校一名10歲學生昨日（15日）確診，校長沈耀光接受《香港01》訪問時透露，該校沒任何師生被定為密切接觸者，而正留院的確診學生現時情況穩定、已退燒。 在該校服務了35年的沈耀光形容，今年開學感受是「多災多難」，亦是一大挑戰，會視為教職員團隊的學習機會。他透露，校方已將學童確診一事定為「危機事件」，交由校內危機小組處理，並安排逾百名曾返校的師生接受檢測。他透露教育局建議校方下周三如期恢復面授課，但檢測結果未出爐前隨時有變數：「心情是忐忑的！」

確診學童情況穩定、已退燒

屯門五邑鄒振猷學校校長沈耀光接受《香港01》訪問時表示，該校30多名學生因家中照顧困難或沒電子設備，故本月1日開學後，會回校在禮堂上半天網課。當中其中一名曾返校的10歲學童家長前日（14日）通知校方，指學童發燒入院，昨日（15日）黃昏確診，目前仍留院接受治療，幸情況穩定、精神不錯及已退燒。

逾百曾返校師生會接受檢測

他說，由於「好多家長好擔心、教職員心理上覺得不安全」，故即使確診學生只留在禮堂、沒在校用膳，校方亦已取消小六生原定今天至下周二（22日）回校的安排，小六生將繼續以網課學習；而校方消毒校舍後，會再請外聘公司進行專業徹底消毒。另安排工友到醫管局領樣本瓶，為曾返校的約70名教職員及30多名學生做檢測。

兩老師曾直接指導確診童 須留家工作至檢測結果出爐

他期望下周初會有檢測結果，讓師生安心按教育局要求在9月23日復課，「希望復課前確認全體教職員陰性，令家長學生安心一些」。至於曾直接指導確診學生的兩名老師今早已領樣本瓶，會在結果出爐前留家工作。

教育局批准學校由今天起，按校情安排不多於六分一學生回校。而五邑鄒振猷原定安排需要應考呈分試的小六學生在今天率先回校，惟受事件影響，校方已暫停學生回校安排，轉為繼續網課。疫情隨時反覆，沈耀光說，校方計劃在恢復面授課後，分階段進行進展性評估，萬一11月底未能如期進行第二次呈分試，也有成績可作呈交之用。

校長：今年開學多災多難、視為挑戰學習

被問到開學感受，在屯門五邑鄒振猷學校服務了35年的沈耀光形容，今年開學是「多災多難」，下周三能否如期面授課仍未確定，「心情是忐忑的！」

他說，校方界定事件為「危機事件」，在學校危機小組與法團校董會開會、諮詢教育局及衛生防護中心意見後，已召開全體教員會議，交代最新發展，以回應家長提問，他感激教職員團隊合力應對此次危機：「雖然是一個挑戰，但可視為學習一些新事物、學習處理突發事件。」

沈耀光說，若下周三順利復課，校方將先處理班務，並安排時間與學生重溫防疫措施，教導他們正向面對疫情及突發事件。