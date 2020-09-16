復課│難適應網上課小一生率先回校　家長：有點鬆一口氣的感覺！

教育局早前宣布，9月23日起全港中小學將分階段復課，而學校可於９月16日起安排部分學生參與迎新、補課等學習活動，人數不可多於全校學生六分之一。針對此項措施，有學校決定先讓小五或小六學生先回校追進度，亦有學校決定先讓小一生回校適應，三水同鄉會禤景榮學校便是其中之一。

小一ZOOM課堂效果較差

三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶

三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶指，會選擇讓小一同學先行回校適應，而非小五或小六同學回校追進度，原因是相比起小二至小六同學，小一同學更難適應ZOOM課堂，由K3升上來的他們從來沒有網上教學的經驗。

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另一個考量原因是，剛升小學，家長會較為緊張，李校長補充：「不少家長擔心升小銜接上課程未能跟上，再加上網上教學就如『陪太子讀書』，父母總有一方要抽空陪伴，有些家長會特別緊張，不斷催促孩子、老師問問題，『答啦、￼大聲啲啦、快啲啦、你做乜唔答、你做乜唔識』￼等等，網上教學對小一家長、孩子以及老師三方都帶來壓力。所以最終決定小一率先開學。」

校方安排家長到課室記錄特別一刻

為了讓同學適應小學的生活，率先回校的小一生會有特別的活動，老師會帶每班同學走訪校園，讓他們了解圖書館、禮堂、操場等主要地點，而課堂亦不涉及中、英、數等學科，首日老師會為同學講故事，說說班房規矩，上課時應有坐姿等。

而今日（16日）畢竟是小一同學首次上學的日子，對不少小一家長來說才是真正的「開學日」，因此校方特別安排了一個時段，讓家長可以上班房看看自己小朋友的上堂情況，不少家長也拿出手機拍照，記錄這個富有意義的時刻！有小朋友十分腼腆，不停問家長：「你哋走未，我自己得㗎啦。」亦有家長和小朋友討論座位問題：「乜你坐最後一排啊！」

復課家長感鬆一口氣

小一學生家長吳生亦欣賞是次校方做法，認為很難得可以親身去學校，看孩子首日正式回校的情況。由9月1日的網上開學後起，小朋友便要上ZOOM課堂，他坦言不會覺得大壓力，但卻會覺得「攰」，因為要坐在一旁陪伴，有時幫女兒「拎下書、餵下飲水」，現在正式回校上課，也有點鬆一口氣的感覺。

吳生形容對於小朋友復課，他的心情是複雜的，因為網上教學自己可以完全掌握小朋友當日學了甚麼、做了甚麼，但復課後便要靠女兒上課後與自己分享，有時可能會有偏差，而自己亦已有心理準備隨時會再有停課情況出現。

林生、林太昨日亦特意抽空，帶同妹妹一起看哥哥的上堂情況，爸爸更是為了這個特別的時刻，請假見證兒子首日踏入小學校園的里程碑。林太指兒子對於網上教學的適應程度很高，很快便可以自己完成半日的網上課堂，不用太操心。

早前亦預計未能如期開學面授，與其他家長一起購買抗藍光眼鏡，希望小朋友網上教學期間不會影響眼睛健康。對於小朋友復課，林太亦表示會減輕壓力，因為網上教學始終需要有個家長在旁邊，隨時應對小朋友的突發事情，小朋友回校後，便能騰出更多時間。

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