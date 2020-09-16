新冠肺炎｜屯門五邑鄒振猷學校10歲童確診　曾回校學生需自我隔離

本港第三波新冠肺炎疫情緩和，惟本地「零確診」僅維持一天。屯門五邑鄒振猷學校一名10歲學生昨日（15日）確診。 校方今日（16日）發新聞稿表示，經衞生防護中心判斷，該學生於9月12日受感染，而涉事學童最後回校日期為9月11日，並非傳染期內，故曾回校及與其接觸過的學生及教職員毋須檢測，並獲界定為非密切接觸者故無須自我隔離。學校會於9月23日如期安排一、五、六年級復課。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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屯門五邑鄒振猷學校一名10歲學生昨日（15日）確診。（校方新聞稿）

染疫學生會回校上網課

五邑鄒振猷學校表示，確診的10歲學生，回校時每天都有量度體溫，在校期間全程都有佩戴口罩，並於設有隔板的獨立座位上「網課」，每天逗留至上午11時半，沒有留校午膳。

校方表示，已即時徹底消毒校園，已安排曾指導該學生的教職員於今日（16日）接受檢測，有結果前留家工作，建議曾回校上網課的學生檢測或自我隔離14天。

就暫緩六年級面授課程，校方指經諮詢教育局後，會如期於9月23日安排一、五、六年級復課，曾回校上網課的學生須於取得檢測報告及自我隔離14天後，才可回校。家長亦可以選擇子女在家學習上網課。