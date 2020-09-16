美禁「香港製造」標籤　邱騰華：今日已向美國交涉促撤回

美國總統特朗普早前宣佈取消香港的特殊待遇，包括香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得使用「香港製造」標籤，有關措施延後45日，至11月9月實施。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日（16日）會見傳媒，指已就美國的單方面規定，會見美國駐港總領事將港府要求撤回規定的信作，轉交美國財長姆欽，並表明將會透過世界貿易組織，處理美方不符合規定的做法，「爭取我哋應有嘅權益。」 《香港01》現場直播。

▼10個享譽國際的香港製造▼

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邱騰華表示，今日採取進一步行動回應美國做法，早上會見美國駐香港及澳門署理總領事侯偉業要求美國駐港總領事轉交致美國貿易代表的信函，表達特區政府強烈反對美方新規定和要求美方立即撤回的立場。邱騰華亦指，已指示港府駐華盛頓及日內瓦經濟貿易辦事處，將信函副本分別轉交予在華盛頓的美國貿易代表辦公室和美國海關及邊境保衞局，以及在日內瓦的美國駐世界貿易組織常設代表處，並會安排與美國有關當局進行商討。

他又指，希望美國尊重世界貿易組織的機制，尊重磋商精神，透過世貿現有機制下展開雙邊對話，提出要求及捍衞權益。

邱：美國應遵守世貿規定

邱騰華強調，美國的做法「不合理、不符合世貿規則」，而且涉及原則、立場問題，亦損害業界利益，必須「據理力爭」；而世貿對產地來源有嚴格規則，故今次美方的做法是侵害了香港作為獨立關稅區的地位。他又指，本港多個商會及製造商都支持政府的做法。

被問到香港「有咩牙力」去令美國撤回規定，邱騰華重申美國作為世界第一大經濟體，亦應尊重世貿的程序及步驟，故有信心可透過世貿解決紛爭及分歧。

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美國總統特朗普早前宣佈取消香港的特殊待遇，美國政府早前公告，9月25日起，在香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤。商務及經濟發展局局長邱騰華於上月24日表示，美國方面應業界要求，有關措施延後45日，至11月9月才實施，正爭取有否其他方式解決產地來源標籤問題，例如改為「中國香港」。

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邱騰華亦回應第三輪防疫抗疫基金的開支中，對旅遊界補貼的問題。他指出，旅遊界在過去多個月受影響非常大，故透過不同方式，希望可令旅遊業界在困境中仍有生機。

他亦指，中、港、澳三地恢復往來仍要視乎遏抑疫情的情況，故在進一步放寛重開部份處所的措施外，繼上周已公布正與部份國家商討旅遊氣泡或往來的程序，本周亦已與日本、泰國、德國、法國、歐盟等國家及組織聯絡，通報本港疫情進展，並匯報全民檢測數據，讓外國掌握最新情況，藉此了解如何及早建立雙邊往來機制。