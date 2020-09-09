旅遊氣泡｜邱騰華昨指澳洲有興趣　澳駐港領館：現只與新西蘭商討

新冠肺炎疫情近日放緩，商務及經濟發展局局長邱騰華昨日（9日）表示，正與一些國家討論以「旅遊氣泡」形式，於雙方同意的範圍內恢復出行，在記者會中提到：「有啲國家，例如紐(新)西蘭、澳洲，自己對香港係有興趣，不過佢哋先要係討論及澳紐個氣泡點確立。」 澳洲駐港領事館發言人回覆《香港01》表示，港府之前曾就未來旅遊安排接觸澳洲政府，澳洲對此表示理解（we appreciate their interest in reconnecting travel links with Australia），不過現階段只與新西蘭討論旅遊氣泡（only negotiating a ‘travel bubble’ with New Zealand），亦未提及有興趣與香港訂立旅遊氣泡。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示：「紐西蘭、澳洲，自己對香港係有興趣，不過佢哋先要係討論及澳紐個氣泡點確立。」（資料圖片）

邱騰華昨日在記者會上表示，由6月中起，與一些國家及地區，討論可否以旅遊氣泡方式，透過雙邊接觸，在雙方同意的範圍內恢復出行。他續稱，已與11個國家初步接觸，提出港府願意作雙邊討論，當中大約5、6個國家表示感興趣，其中與日本和泰國已有雙邊接觸。他又指：「有啲國家，例如紐(新)西蘭、澳洲，自己對香港係有興趣，不過佢哋先要係討論及澳紐個氣泡點確立。」

就此，澳洲駐港領事館發言人回覆表示，港府之前曾就將來的旅遊安排接觸澳洲，澳洲政府正考慮何時及如何開放邊境，亦理解港府對恢復與澳洲的旅遊聯繫感興趣（we appreciate their interest in reconnecting travel links with Australia）。

發言人表示，當情況安全，澳洲會重開邊境，惟現階段只會與新西蘭商討旅遊氣泡（At this stage we are only negotiating a ‘travel bubble’ with New Zealand）。至於是否有意與港府設旅遊氣泡，發言人沒有回應。

▼康文署9月11日起重開及繼續限制措施一覽▼