旅遊氣泡｜邱騰華昨指澳洲有興趣　澳駐港領館：現只與新西蘭商討

新冠肺炎疫情近日放緩,商務及經濟發展局局長邱騰華昨日(9日)表示,正與一些國家討論以「旅遊氣泡」形式,於雙方同意的範圍內恢復出行,在記者會中提到:「有啲國家,例如紐(新)西蘭、澳洲,自己對香港係有興趣,不過佢哋先要係討論及澳紐個氣泡點確立。」 澳洲駐港領事館發言人回覆《香港01》表示,港府之前曾就未來旅遊安排接觸澳洲政府,澳洲對此表示理解(we appreciate their interest in reconnecting travel links with Australia),不過現階段只與新西蘭討論旅遊氣泡(only negotiating a ‘travel bubble’ with New Zealand),亦未提及有興趣與香港訂立旅遊氣泡。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示:「紐西蘭、澳洲,自己對香港係有興趣,不過佢哋先要係討論及澳紐個氣泡點確立。」(資料圖片)

邱騰華昨日在記者會上表示,由6月中起,與一些國家及地區,討論可否以旅遊氣泡方式,透過雙邊接觸,在雙方同意的範圍內恢復出行。他續稱,已與11個國家初步接觸,提出港府願意作雙邊討論,當中大約5、6個國家表示感興趣,其中與日本和泰國已有雙邊接觸。他又指:「有啲國家,例如紐(新)西蘭、澳洲,自己對香港係有興趣,不過佢哋先要係討論及澳紐個氣泡點確立。」

就此,澳洲駐港領事館發言人回覆表示,港府之前曾就將來的旅遊安排接觸澳洲,澳洲政府正考慮何時及如何開放邊境,亦理解港府對恢復與澳洲的旅遊聯繫感興趣(we appreciate their interest in reconnecting travel links with Australia)。

發言人表示,當情況安全,澳洲會重開邊境,惟現階段只會與新西蘭商討旅遊氣泡(At this stage we are only negotiating a ‘travel bubble’ with New Zealand)。至於是否有意與港府設旅遊氣泡,發言人沒有回應。

