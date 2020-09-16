確診大廈食肆｜有患者曾到時代廣場海港城　另一曾到深水埗四商場

本地第三波新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，衞生署今日（16日）昨全日錄得9宗確診個案，其中5宗為本地感染，累計增至4,985宗，當中一名確診者（編號4977）屬大圍交通城群組，他於潛伏共曾到銅鑼灣時代廣場、屯門鴻昌工業中心及尖沙咀海港城。

新冠肺炎疫情持續，今日確診的9個個案中，當中5個為本地確診個案，全部屬於可追蹤源頭個案。其中（第4977號）45歲男子於交通城工作，屬大圍交通城群組，但並非之前已確診者的同事，並為防護中心於交通城派樽而檢測到的個案，然而，大圍交通城群組至今已累積14宗個案。

根據衞生防護中心的資料所指，患者本身居於石硤尾邨美賢樓，他於確診前，本周一（14日）曾到過銅鑼灣時代廣場、並於昨日（15日）到過屯門鴻昌工業中心一期、尖沙咀海港城及大圍交通城大廈。

其中（第4977號）45歲男子於交通城工作，屬大圍交通城群組，但並非之前已確診者的同事，並為防護中心於交通城派樽而檢測到的個案。（資料圖片/歐嘉樂攝）

↓↓近14日患者住所及所到地方↓↓

+ 5 + 5 + 5

另外，早前確診、居於深水埗昇悅居7座的60歲男患者（編號4960）亦有更新行蹤，他於確診前到過深水埗V Walk、深水埗宇晴軒、長沙灣廣場、泓景匯，大部份屬居所附近地方。

+ 11 + 11 + 11

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼