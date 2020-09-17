野戰謀殺案｜涉助除死者手機資料　戰友被裁定妨礙司法公正等罪脫

野戰（Wargame）發燒友Bosco在3年前在藍田五桂山上遭殺害，其中一名「戰友」涉協助清除Bosco手機中的資料，及收起其背包等物品，被控妨礙司法公正及處理贓物罪。陪審團今早開始退庭，經3小時商議後，該名「戰友」被裁定兩罪均不成立，被告當庭釋放。

被告黃暐浩（21歲）被控於2017年5月28日，在香港作出妨礙司法公正傾向的作為，即致使一些屬於郭葦諾iPhone 內儲存的資料移走和刪除，而該項目可能載有郭死亡的相關資料；並處理贓物，即屬郭的綠色背包、載有3個槍枝部件的黑色膠盒及一對耳機。

陪審團今裁定，被告黃暐浩(圖)妨礙司法公正及處理贓物兩罪都不成立。(資料圖片)

被告警誡下稱 不知涉案電話和背包屬於死者

控方案情指，事主郭葦諾為Wargame發燒友，他與男子嚴汝衡因Wargame裝備的買賣事宜起紛爭，而嚴打算約郭行夜山教訓他。2017年5月27日晚上，事主與嚴及另外2人行夜山，但事主一去不返，及後郭的屍首被尋回，法醫認為郭死於頸部的刀傷及頭部的傷勢。

被告及後被捕，他在警誡下承認，嚴指使他刪去電話內資料，但他不知此行為屬違法。他在5月28日從嚴手上接到背包等物品，雖然背包上有紅點，但他不知背包及電話屬於郭，他最終將電話帶到先達廣場清除資料，並將電話還給嚴，他以為電話屬嚴。

案件編號：HCCC250/2019