野戰謀殺案｜調查人員指殺人計劃「粗疏」　指有被告「攬哂上身」

野戰（Wargame）發燒友Bosco於3年前在藍田五桂山上遭「戰友」殺害，事件轟動一時，涉案4人中最終有只2人被定罪，當日與事主一同上山及負責清除事主手機資料的「戰友」脫罪。雖然證據顯示事發前數個月，被定罪的「戰友」Martin及Benard已不斷討論及構想涉案計劃，但有調查人員直言計劃「粗疏」，二人未有細想如何處理屍首，亦稱雖然Benard在庭上將責任「攬哂上身」，但其實Martin才是本案的「大佬」。而Martin最終誤殺罪成，遭判囚7年，反而「攬哂上身」的Benard則謀殺罪成，依例判處終身監禁。

事件一共涉及4名被告，分別為嚴汝衡（別名Martin）、周正賢（別名Benard）、黃朗祺（別名貓仔）及黃暐浩（別名Jack），4人終分成3案受審。

Bosco被指買賣裝備不誠實 有人計劃「教訓」對方

庭上證供顯示，4名被告及Bosco郭葦諾均為Wargame發燒友，而Martin及Bosco會進行裝備買賣，但同為「行家」的二人卻因買賣鬧不快。數名「戰友」供稱Bosco在買賣裝備時不誠實並歛財，Benard稱Bosco曾替他買皮帶時挪用款項，向他購買了有問題的對講機後，對方也不肯退款或換貨；「戰友」MT購買夜視鏡時被他抬價；貓仔更透露Martin曾稱Bosco欠他兩萬多元。

由於不忿Bosco的作為，眾人自2017年3月起便在WhatsApp群組內討論「教訓」Bosco的事宜，群內有人以為講笑，有人不當一回事，亦有人真的實行計劃。

2017年5月27日傍晚，Bosco獲邀行夜山，當晚他與友人「05」、Martin及貓仔一同上山，惟走了一段路後，Martin稱要與Bosco「試嘢」，兩人單獨走上山，「05」及貓仔則留在原地。過了約1小時後，Martin獨自折返，並稱Bosco已自行下山。消防在5月29日於山上發現Bosco的屍首。

兩名被告嚴汝衡及周正賢，嚴被裁定誤殺罪成，周則被裁定謀殺罪成。(資料圖片)

Bosco遭棄屍山嶺 隨行物品被帶下山處理

雖然當晚看似只有4人上山，但其實Benard一早已上山埋伏，他自辯時稱，由於Bosco不肯就無法運作的對講機退款及換貨，更要他繼續繳付對講機的分期款項，否則「唱衰佢」，於是事發當晚打算約Bosco上山「解決紛爭」。但當Martin與Bosco單獨對話時，埋伏在一旁的Benard聲稱見到Bosco發脾氣，欲動手打Martin，於是現身，但Bosco未有冷靜下來，反而動手毆打Benard。

Benard稱Bosco曾用手槍、氣槍、鐵通等武器襲擊二人，他搶去鐵通反擊，後來見Bosco身上染血，兼神志不清，便叫Martin先離開，及後Benard見Bosco已無呼吸，便將他棄屍山嶺，並帶其隨行物品下山處理，而Jack則獲指派處理Bosco的手提電話。

調查人員形容殺人計劃「好粗疏」

雖然Benard在庭上「攬哂上身」，但據了解，Martin才是本案的「大佬」，Martin與Bosco在買賣裝置上有拗撬，Bosco「唱衰」Martin兼欠他二萬多元，才會發生本案，Martin曾經承認自己在山上也有份毆打Bosco，但主要是埋身肉博，而Benard則用刀襲擊。不過，由於辯方曾爭議有關證據的呈堂性，有關證據最終未能在庭上公開。

Martin最終只就誤殺被定罪，被判監7年；Benard則被裁定謀殺罪成，被判處終身監禁；貓仔則謀殺罪不成立。

有調查人員直言，對於Benard將責任「攬哂上身」感到詫異，箇中原因也不得而知。但該調查人員形容，本案的殺人計劃「好粗疏」，Martin與Benard未有想過如何處理屍首，故此調查過程也未遇特別困難。

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被問及眾人捲入Bosco被殺 其他戰友稱 「無眼睇」

自中三便與Bosco認識、與他份屬好友的「戰友」譚家威（別名MT），雖然曾向Bosco購買夜視鏡時遭抬價4000元，但他作供後被記者追問時表示，當初感到十分生氣，但最後也原諒了Bosco。他又形容Bosco為人單純，雖然知道他會買很多昂貴的Wargame裝備，但也不知他的錢從何來，亦不知Bosco與他人是否因買裝備而起爭執。

他又指，事發當日因為懶，所以未有應邀一同上山。對於眾人涉Bosco被殺的事件，他直言「無眼睇」；被問到是否相信4人合謀殺死Bosco，他便稱：「事實擺在眼前。」

當日一同上山的「05」作供後再次憶述事件則指，雖然事發時覺得「有啲奇」，但不認為Bosco自行下山會有危險，翌日得知他失蹤後，還以為他去了女友家過夜。被問到對事件的感受，他則稱：「都過左去。」