健康碼｜旅遊業界形容如不斷流血　粵港澳未通難談「旅遊氣泡」

撰文：鄧穎琳
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港府早前表示，「港版健康碼」的硬件準備及軟件研發在本波疫情前已籌備至成熟階段，惟需時觀察，待兩地認為風險可接受，才商討開通時間。香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良形容，旅遊業界已「不斷流血」，希望港府盡快推「港版健康碼」，讓業界見到通關曙光。
他認為對有公務、上學或探親需要返內地的港人而言，不介意透露行蹤，又認為若粵港澳未能重新通關，本港難與其他國家商討「旅遊氣泡」：「粵港澳都未做到，講什麼旅遊氣泡？只是泡沫！」
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姚柏良今日（18日）在一個電台節目中形容，旅遊業正不斷「流血」、已在「深切治療部（ICU）」，呼籲政府盡快推出「健康碼」，為恢復粵港澳通關做準備，讓業界看到通關曙光：「粵港澳都未做到，講什麼旅遊氣泡？只是泡沫！」
他指，澳門今年5月起啟用「健康碼」，運作一段時間後澳門人已大致熟習運作，如返內地前申報預計行程、提供廣東省內的停留地址，以及健康情況等。
▼9月18日起重開處所及放寬措施▼
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姚柏良：相信北上港人不介意透露行蹤
有意見憂慮被追蹤行跡，姚柏良聲稱據知「港版健康碼」只是健康證明的電子版本，而他回應時坦言相關應用程式有機會與內地當地的網絡連繫，相信需處理公務、上學或探親的港人不會介意透露行蹤，「相信市民上得去就光明正大，不介意！」他認為港人對「港版健康碼」了解有限，建議政府盡快推出，剔除「無謂的疑慮」。
港府早前表示，「港版健康碼」的硬件準備及軟件研發在本波疫情前已籌備至成熟階段，惟需時觀察，待兩地認為風險可接受，才商討開通時間。（資料圖片）
每次檢測費約200元才可接受
至於「健康碼」所需的檢測費用，姚柏良說，業界普遍認為每次檢測費約200元才屬可接受水平。