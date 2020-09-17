健康碼｜專家：條件須為14天本地零確診　最快一個月後有望實施

本港新冠肺炎疫情雖然有放緩，但確診宗數仍時有反覆，近日一度出現本地零個案，但今天（17日）再有9宗確診，當中6宗屬本地感染，其中3宗更屬源頭不明。 有政黨要求政府盡快推行健康碼，惟專家認為推行健康碼的主導權不在香港，鄰近地區或因本港仍有本地個案而卻步。專家指出，當本港的本地個案連續14天「歸零」後，才較適合推行健康碼，但相信最快一個月後才有機會「清零」，呼籲政府加強邊境防疫，及嚴防放寬措施後的反彈，才有望啟用健康碼。 食物及衞生局副局長徐德義今天在記者會表示，當兩地政府認為風險低，而且風險相類似時，才可落實健康碼，現時時機仍未成熟。

▼9月18日起重開處所及放寬措施▼

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呼吸系統科專科醫生梁子超直言，推行健康碼的主導權不在香港，由於周邊地區會擔心疫情對當地民生、經濟造成影響，「推行前提係香港可以同附近省市睇齊，要清零，即係無本地個案。」他認為，應以無本地個案做指標，而非以無源頭不明個案作標準，因為即使所有確診個案都有源頭，仍不能鬆懈，「因為都係代表有本地傳播。」他解釋，個案能否追蹤到源頭，只是反映到個案追蹤的效率及社交距離措施的成效，「多於反映疫情，如果追蹤無滯後，通常搵到源頭。有無本地個案呢個絕對數字，先係硬指標，仲實際。」

嚴防反彈先，先再講清零

他續指，由於潛伏期一般有14天，若連續14天都無本地個案，可以視為「清零」。被問到本港何時才可達到這目標，他估計最少一個月後才有望做到，又稱目前最重要的是觀察政府放寬社交距離、復工復課後有無反彈，「嚴防反彈先，先再講清零，好多地方一放寬，都會有反彈。」

梁子超認為推行健康碼的主導權不在香港，鄰近地區或因本港仍有本地個案而卻步。 （資料圖片）

他建議政府做好邊境的防疫措施，防止旅客與機場員工交叉感染，「內地針對豁免檢疫嘅措施都做得比香港好，如果想清零，對外防守一定要做好，而本地防疫措施都要持續，即時繁殖率要低過1（即每個人可傳染少於一人）。」

許樹昌：如本地無零確診，內地和澳門都不會歡迎港人過關

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現階段難以評估本港確診個案宗數何時能歸零，因來歷不明的個案不少，加上政府逐漸放寬措施，疫情隨時有變數。他又稱，若本港要推行健康碼，最理想的條件是連續14天無本地感染，「如本地無零確診，內地和澳門都不會歡迎港人過關」。他續稱，倘推出健康碼後，本港疫情再度不穩，健康碼的有效期會被縮短。他舉中港司機為例，疫情穩定時，健康碼的有效期為14天；不穩定時會被縮減至七天、三天，甚至24小時。

許樹昌稱，若本港要推行健康碼，最理想的條件是連續14天無本地感染，「如本地無零確診，內地和澳門都不會歡迎港人過關」。 （資料圖片／盧翊銘攝）

徐德義指，當兩地政府認為風險低，而且風險相類似時，才可落實健康碼，現時時機仍未成熟。 （鄭子峰攝）

對於本港確診個案何時能歸零，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷自言「抱有希望，相信一定會歸零」，時間則視乎政府有多努力找出隱形病人，以及市民有多合作抗疫。他表示，本港第二波疫情需時8至10周令個案歸零；而政府就第三波疫情，於7月15日推出一系列嚴厲的防疫措施，包括禁晚市堂食和口罩令等。由那日開始計算，他估計最快需時12周才可平息第三波疫情，遂推斷最樂觀的情況是10月中至下旬能讓個案數字「歸零」。

徐德義今天在記者會指，健康碼的軟件已經成熟，但何時可以啟用就仍需時間觀察，當兩地政府認為風險低，而且風險相類似時，才可落實。被問到是否10月1日會推行健康碼，他稱市民毋須集中焦點在何時啟用，重申「當兩地政府都放心，風險到相若、低程度，會開始比較細節嘅討論，暫時未係嗰個時候。」