政黨催谷健康碼　徐德義指需待兩地風險低才談細節：而家未係時候

本地新型冠狀病毒肺炎疫情漸趨緩和，有政黨連日促政府盡快推出健康碼。食物及衞生局副局長徐德義今日（17日）表示，健康碼大原則是基於兩地的控疫、檢測能力及疫情發展相若，他認為市民的焦點不應放在啟用健康碼的互通地點及時間，需待兩地的風險較低，而兩地政府都放心時，才會開始就細節作討論，直言「而家未係時候」。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君則提醒，經過普及社區檢測計劃後，社區仍有一定數量的隱形患者，疫情未完全「斷尾」，稍一不慎可能會有反彈。張又指，有時署方因無源頭未明個案而停開記者會，並不代表社區安全，市民應持續做好個人衛生。

徐德義認為，健康碼推出時間視乎兩地疫情是否相若，政府覺得安心才會就細節展開討論。（鄭子峰攝）

有政黨連日促政府盡快推出健康碼，便利粵港澳之間的人流互通，亦有團體期望於十一假期前後推出健康碼。

食衞局副局長徐德義出席衞生署疫情記者會，被問到健康碼的時間表時稱，推出的大原則，是於兩地疫情的控制及風險較低、疫情及檢測能力相若，在此條件下，才容許兩地有意往來的人互通。

徐認為，市民的焦點不應放在「邊地、邊日」可以落實健康碼，因需待雙方的疫情控制至較低水平，兩地政府都覺得較安心，才會開始討論執行細節並落實，但他直言現在「未係時候」。

徐德義指需待兩地風險低才談健康碼細節，配在非合適時機。（資料圖片／羅君豪攝）

張竹君：「唔開記者會，唔代表社區係安全」

近日疫情放緩，衞生防護中心過去兩日，以沒有源頭不明個案為由，停開疫情記者會。傳染病處主任張竹君今日解釋，若無本地源頭不明個案，會以新聞稿交代，強調「唔開記者會，唔代表社區係安全」。

她又提到，全民檢測計劃反映，社區肯定仍有一定數量隱形患者未被找出，或是無病徵、輕微病徵病人，「可以係700萬人嘅其中一位、幾十位，甚至100位」。

她重申，疫情未完全「清晒、斷尾」，而社交距離措施逐步放寬，她期望市民可持續做好個人衛生措施，否則有隱形患者的話，稍一不慎就會傳播予較多人，疫情或會再有反彈。

張竹君指，疫情未完全「清晒、斷尾」，稍一不慎疫情有可能會再反彈。（鄭子峰攝）

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