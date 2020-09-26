疫境哀歌｜衛生幫辦巡查、監督、消毒一腳踢：我哋同事係孫悟空？

疫情沒完沒了，醫護疲於奔命，也苦了為公共衛生把關的「守門員」。 上至食環署衛生督察、下至清潔工，工作量大增，處理抗疫基金申請、食肆巡查、疫下違例檢控，亦要走訪全港各區，前往確診住宅單位或街市督導大清洗，衛生督察工會代表直言，部門未有指示工作優次，結果防疫任務及日常工作「大撞車」，前線忙個不停。 清潔工則冒著感染風險，處理社區垃圾，他們說，疫情下家居垃圾量顯著增加，仍不時有人隨處棄置垃圾，漠視公共衛生。 有區議員則表示，留意到有部分疫廈住戶要求無理，甚至投訴工友無清理其單位鐵閘門罅，視清潔責任「外判」為「老奉」。 有誰留意到這班「守門員」的苦況？ （全城抗疫系列之四）

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衛生督察須頻頻出動，前往不同食肆巡查，以檢視餐廳有否違規。（資料圖片/李澤彤攝）

隨疫情發展，食環署前線頻頻曝光，包括衛生督察。區內大小事務，環境衛生、食物安全，檢控及牌照處理，均屬他們的管轄範圍。網上討論區「連登」有不少招聘討論，有人形容「好惡做」，又稱受壓程度不下於救護員，但亦有人唱反調，認為是絕世筍工。

工會：防疫基金申請都要處理

前線衞生督察工會主席阮佩卿指，衛生督察職責廣泛，以環境衛生組為例，同事工作主要圍繞投訴及檢控事務，小至夏天冷氣機滴水、大至處理阻街，需一一包辦，亦要定期抽取魚池及泳池水樣本、及監察救生員駐守情況，「好多功夫都濕濕碎碎。」自疫情以來，工作範圍更進一步拉闊，港府推出防疫抗疫基金，向受影響行業發放補助。食環署負責食肆管理及公眾娛樂事務發牌，有關場所的補助事宜，順理成章納入旗下，申請文件堆積如山。

食環署負責食肆管理及公眾娛樂事務發牌，港府推出防疫抗疫基金，資助受影響的食肆、浴室及公眾娛樂場所等，有關申請均由衛生督察負責跟進。（食環署官網截圖）

疫情起伏不斷，港府實施堂食限制及口罩令。突擊巡查食肆、執法檢控也成為工作新日常，港府奉行「張弛有度」原則，近日酒吧重開、食肆延長營業，前線亦須因應新規例加強巡查。根據食環署的統計數字，截至去年底，全港共有1.1萬領有牌照的普通食肆；酒牌局數字顯示，全港約有8000多間食肆、酒吧及會社領有酒牌，可售賣或供應酒類飲品。

洗街卻無洗街車配合

街市組則負責管轄公共街市，如有確診，須與檔戶磋商，安排深層清潔，亦要處理投訴，倘有進入街市人士無戴口罩，須向不聽勸阻者發出定額罰款。潔淨組則須監督確診者附近街道的清潔工作，阮佩卿坦言有困難：「要連洗3日，都無咁多水車配合。」她苦笑道：「唔通我地啲同事係孫悟空？」

疫情仍然困擾本港，食肆須遵守一系列防疫措施，食環署在本月11日至16日期間，巡視了6,178間食肆，並向66間食肆負責人作出檢控，違規情況包括枱與枱距離不足、入座率超過座位數目一半、食客未有在飲食以外時間配戴口罩等。（資料圖片／政府新聞處圖片）

疫情肆虐，衛生督察工作量大增，她提到，檢控工作尤其繁複，發告票需搜證、舉證，及文件記錄，阮佩卿指，不少前線同事不滿部門未有交代工作優次，結果疲於奔命，「點解唔可以先集中火力做防疫工作。」

疫情下，衛生督察須聯同清潔工前往疫廈單位消毒，全隊人員須身穿全副防護裝備，免不慎感染中招。（資料圖片）

第三波疫情下，不少公務員在家工作，衛生督察則四處頻撲。染疫人士分布各區，衛生督察須按指引消毒確診者的住宅單位，期間聯絡工作往來頻繁，包括戶主的委託人，「好多時佢屋企人都送了去檢疫中心，要搵拎鎖匙開門」，亦會有區議員及來自四面八方的查詢。

此外，衛生督察須安排二級工人或外判清潔工到單位消毒，亦要在場監督，所需人手則視乎清潔範圍大小，期間亦須「睇住」工人正確穿戴保護衣，以免感染，「著衫、除衫唔快得，要確保佢地唔會著錯」。她又提到，即使只涉及一個單位，消毒工作亦相當耗時：「一小時走唔甩。」

除中招單位外，確診者曾踏足的三無大廈及公共地方，亦須兼顧，她認為，督察雖不會參與清潔，但同樣面臨風險，惟部門無安排dirty team將人手「分流」，更無安排督察職級接受特別群組檢測，她又透露，有同事最終只能透過全民檢測始能「買個安心」。

公共街市一旦有人確診，食環署會隨即調派外判清潔工清毒街市內外範圍，圖為７月時牛池灣街市的消毒情況。（羅君豪攝/資料圖片）

街市亦是爆疫的重災區，港島東區漁灣街市的街市助理趙偉文指，疫情前每月恆常均有兩至三日大清洗，爆疫後則額外「加碼」，倘有確診個案，街市助理需安排深層清潔，並監督清潔工妥善配戴防護裝備，以便進行消毒，包括以1比99洗地等。

年長清潔工警覺不足 或未戴好口罩開工

他又提到，由於部分清潔工年紀老邁，未必有足夠警覺，不時未有戴上口罩工作，「或者無蓋實鼻部，你同佢講時，會調返轉頭問你做咩小題大做」，不過，自口罩令立例後，情況大為改善，「依家個個都好聽話。」

全港現時有廿多個街市助理，他們亦有執法權，如遇上有市民不戴口罩，趙偉文指，他們一般會先給予口頭警告，「之後都會個個戴返。」

疫情來襲，清潔工的工作量翻倍，受到限堂食令及疫情影響，家居垃圾大增。（張浩維攝）

疫情之下，清潔工的工作量更是翻倍。有食環署垃圾站外判清潔工指，家居垃圾明顯增加三分之一，估計與限聚令及限堂食令有關，由於垃圾站鄰近街市，檔戶非法棄置垃圾的情況亦有增無減；另一於單幢唐樓工作的清潔工則表示，大廈後樓梯的垃圾桶經常爆滿，亦不時有住戶未有封好垃圾袋口，垃圾及碎屑散落一地，包括內衣褲、染紅衛生巾，及口罩等，憂慮會有傳播風險。

疫情下，大廈垃圾桶常滿，惟經常有住戶欠公德心，胡亂棄置，苦了一眾清潔工人。（歐嘉樂攝）

區議員：有街坊要求為自家鐵閘清潔

清潔工把關衛生，不過亦有人視為理所當然，觀塘油麗選區區議員王偉麟表示，邨內共有14幢大廈，有住戶曾於月前相繼染疫，清潔人員已加緊工作，包括清潔大廈大堂、升降機等公共地方，管理公司事後亦有知會已進行二次清潔。王續指，惜該段時間仍不斷收到街坊查詢及投訴，部分人要求無理，「點解無清埋我屋企道鐵閘？條門罅都仲好污糟」。

他希望可為清潔工抱不平，王又舉例指，有居民不滿屋苑平台簷篷垃圾未及清理，他則促眾人反思，「其實啲垃圾唔係無啦啦跌出來。」他強調，並非為清潔公司說好話，惟垃圾為患是人為因素，「一人行一步，唔係好難啫。」

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