疫境哀歌｜梯間盡見染紅衞生巾、口罩　清潔工：希望大家好手尾啲

終於無驚無險到達垃圾站。個多小時前，陳先生還在為梯間一再堆積、滿目蒼夷的「垃圾山」懊惱著，他伸手將散落一地的染紅衛生巾、口罩及食物殘渣撿起，「唉，又放喺度喇。」 陳生是唐樓清潔工，包辦整幢大廈的倒垃圾工作，日復如是。疫症爆發，垃圾量翻倍，老問題繼續滾大，無限輪迴。 在另一區、負責街市後巷的工友尹叔，也只望市民別將垃圾隨處棄置，但無奈劣行難改，有人甚至將食環署「天眼」拆走避責，「如果我哋唔執，（疫情）就肯定大爆發。」 兩個七旬翁清潔工，身在社區不同崗位，不敢想像自己一旦染疫的情景，「只係希望…大家可以好手尾啲。」 （全城抗疫系列之三）

陳先生是自僱戶，垃圾袋、地拖、漂白水、滴露等，全部自費，「垃圾膠袋都要1元1個呀。」（歐嘉樂攝）

垃圾桶常滿 醙汁亂流

一大清早，陳先生已守在中西區一幢唐樓的後樓梯，在沒人踏足的角落營營役役。偶然有人推門，但匆匆扔下垃圾，轉身便走。大廈樓高7層，防煙門後均設垃圾膠桶，一晚過後總是常滿。拾百級而上，垃圾亂棄，冷飯菜汁散落在地 ，煙頭、棉花棒、紙巾團、底褲、染紅的衛生巾，甚至是用過的口罩，陳先生會默默拾起，「尿片都有呀。」最離譜一次是，隔夜菜汁倒流在垃圾袋外，酸醙味湧至，「成條樓梯都濕晒。」有時垃圾袋內也會找到榴槤殼、玻璃碎片，稍一不慎，損手爛腳。

留家抗疫 垃圾量反大增

「為善者，福雖未至，禍已遠離」—牆壁上貼著他手寫的「溫馨提示」，筆跡秀麗，語氣誠懇恭敬，卻總被無視，「唉，貼張紙都唔理你呀，咁仲有咩好講」，一陣黯然。低層是重災區，大廈近年不少單位被劃作劏房，一劏二，甚至一劏四，狹小的空間，垃圾翻倍，「以前一層4袋垃圾，依家8包起跳。」逢星期日垃圾量特別多，「可能大家都唔出街，留屋企執野。」

疫情曠日持久，限聚令、晚市禁堂食令下，垃圾桶也如「暴發戶」，包頭垃圾堆積如山，外賣盒也常見，「起碼（比平日）多1/4。」 有別於一般清潔工，他是個體戶，年中無休，亦需自費包辦清潔用品，垃圾愈多，他的人工則會變相遞減，但住戶欠公德，他口中仍然體諒，說是劏房之過：「地方細，有時連訓都未必夠。」

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試過動之以情，不過始終無人理會，大廈垃圾亂棄情況依舊，有苦自己知。（歐嘉樂攝）

本港經過第三波疫情，累計逾5000人確診，除食肆員工外，清潔工亦經常榜上有名。陳先生說，因應疫情額外購入漂白水及滴露，清潔垃圾桶周邊範圍，但垃圾袋口常開難以防守，「驚都無辦法。」一旦染疫，如何是好？「染左就隨緣，反正都改變唔到。」

疫情曠日持久，連帶清潔的工作量也「非比尋常」。（歐嘉樂攝）

陳先生每天工作的後樓梯，仿如時光隧道，晃眼便埋首在此40年。戴著口罩，他額頭的深軌，及一雙濃眉特別顯眼，記者說他看來甚年輕，陳先生眼晴彎成一線，「哈哈，我今年70歲喇。」他帶點自豪說自己未用過醫療券，試過有次抱病，他沒臨急找老友頂替，繼續工作，「焗一身汗就無事，好過睇醫生。」垃圾動輒幾十斤重，他也略施小計，於垃圾袋鋪上報紙，「無咁易穿」，又於紅白藍膠袋底部裝上水喉管，方便於樓梯拖行，但日復日，也少不免腰酸骨痛，「會用藥酒捽下。」

生活艱苦，陳先生兼做清潔，即使污糟邋遢亦早已習慣，「入得呢行就無得驚。」旁人白眼，他卻淡然道，「有啲人（見到你經過）會攬實個袋，又有啲人會『兜口兜面』話你好臭」，不會難堪？「佢有佢自由嘛。」

記者隨陳先生將垃圾推到附近的垃圾站，有工人瞥見記者拍攝大為緊張，「唔係附近確診者啲垃圾呀嘛？」道明來意後，他方鬆一口氣，也為同行抱不平，「（住戶）唔好亂扔垃圾，咪唔駛咁辛苦咯。」「我做就無所謂，但會影響到其他人架嘛」，陳生苦口婆心說。「縛多個口，就唔駛跣晒出來」，他的願望很簡單，也非強人所難，「希望大家可以有手尾。」

+ 5 + 5 + 5

為城市收拾殘局的還有尹叔（化名），每天在街頭清理垃圾，戴著草帽日曬雨淋。同樣70出頭，尹叔入行僅一年多，屬行內「初哥」。他是外判清潔工，隸屬食環署管理的崇仁街垃圾站，尹叔個子較高大，與另一拍檔負責後巷包頭垃圾，女士則殿後清理垃圾碎屑，其餘時間則需隨車出動，前往垃圾黑點執拾。

手推車盛滿大包細包，尹叔繞過這個喧鬧繁榮的街市，默默將垃圾運回垃圾站去。（張浩維攝）

每日清理逾百斤垃圾

四人小隊包辦街市附近多條後巷，拐進潮濕灰暗的冷巷，腳旁的溝渠水流澎湃，「睇住呀，爆左屎渠呀」，但觸目驚心還不只於此。食環署垃圾站只收集家居垃圾，商舖垃圾則需自行送往堆填區，但事與願違，後巷成了收容所，垃圾屍橫遍野，發泡膠箱如層層疊堆滿，紙箱、膠袋橫躺四散，零碎的魚頭魚骨、剩肉臭水繼續殘留。動輒百多斤垃圾待辦，快則個多小時，慢則逾兩小時，手推車空車出動，回程時往往全滿，帶回滿袋污穢，工服也渾身汗水。

冷巷成為垃圾收容所，但這些垃圾本不該出現於此。（張浩維攝）

天眼監測亂棄垃圾黑點 惟兩度被拆毀

逆來必須順受？尹叔指，有店舖付費僱用「運輸工」，指示對方搬運至垃圾站，「但佢就求其搵條冷巷扔左就算」，「錢就佢收，嘢就我地做。」工友們曾向食環署反映，但不得要領，如是者惡性循環，「如果唔執，觀塘區肯定大爆發(疫情)。」食環署也曾於附近裝設「天眼」，監測垃圾非法棄置情況，但兩度被人拆走，「拆左咪影唔到咯。」

車房外的閉路電視，盡覽一切。車房與垃圾站相隔百米，錄像倒帶播放，每個清早，有人提著一袋二袋垃圾，趕在垃圾站開門前拋棄，「就咁擺晒喺地下」，車房老闆遙遙相望，「食環署搞唔掂，做死呢班清潔工。」

尹叔以前從事地盤，年歲漸長被迫退役，尤記得剛轉行時，不甚習慣，「一入去又濕又臭」，相對以往的體力勞動，現在的工作更吃不消，「以前係辛苦啫，但唔臭」，兒子著他辭職，「話我咁大年紀。」他卻不認命，又笑謂返工可當做運動，「做到（身體）做唔到先諗唔做啦。」

走了一圈，工作服已濕透，尹叔更換上衣後，掀起工褲一角向記者展示，「質地又焗又痴住。」天氣納悶，另一位女工卻反常身穿長袖，她帶點無奈吐出原委，一雙臂胳有特別「用途」，「可以隨時當毛巾抹汗嘛。」

第三波疫情襲來，尹叔表示，家居垃圾增加1/3，他推測與在家工作及限堂食令有關，高齡兼從事高風險工作，「避就無得避」，唯有勤洗手，「年紀大係會麻煩。」