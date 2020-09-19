環保署推智能回收系統　可自動量度回收物重量　賺取積分換小禮品

本港近年廢物回收率偏低。環境保護署公布，推出智能回收系統先導計劃，分階段在社區推出智能回收設施，試驗系統在本地應用的情況。首階段會把智能回收系統設置在「社區智能回收車」上，試驗回收最常見的四種回收物，包括廢紙、塑膠、金屬及玻璃。 當局指相較傳統的回收箱，智能回收系統可自動量度及記錄回收物重量，並有滿溢提示，提升回收箱的使用及管理效率。市民將回收物放入智能回收箱，更可賺取積分及兌換小禮品。

環保署表示，目前正透過「社區智能回收車」在各區推廣宣傳智能回收系統，系統箱門的開關以電動操作，並可靈活組合回收箱數目和回收物類別。先導計劃首階段亦會將系統設置在回收車上，回收車目前正巡迴各區，讓市民參觀及體驗新回收系統；當局的減廢回收外展隊會實地向市民介紹先導計劃及智能回收流程。

當局計劃先導計劃次階段會在「綠在東區」、「綠在屯門」及兩間社區回收中心設置智能回收系統，屆時市民亦可利用透過系統賺取的電子積分兌換禮品。而回收車在完成巡迴各區的推廣活動後，亦會正式投入服務，成為一個流動智能回收站，定時定點收集市民帶來的回收物。

當局相信，社區智能回收車連同「綠在區區」和社區回收中心將構建一個覆蓋範圍更廣的社區回收網絡。市民亦可在環保署網頁中參閱回收車在各區的停駐時間表，親身體驗把回收物放入智能回收箱。