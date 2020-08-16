劍橋護老院友肛塞紗布亡　羅致光：冀年底前交修例草案至立會

牛頭角劍橋護老院的六旬中度智障男院友，於2016年因身體不適送院，隨後被醫護發現肛門塞有異物，最終不治。死因庭日前裁定他死於自然，又向社署作出10項建議。勞工及福利局局長羅致光今（16日）於網誌表示，會與社署詳細研究法庭建議，半年內向法庭匯報。 他又提到，會透過修例提升院舍法定員工比例及人均樓面面積標準，冀年底前提交草案至立法會。羅明言，倘應坊間要求，將法定人均面積由現時的6.5平方米增至16平方米，會令2萬多個宿位「蒸發」。

隨著人口老化，安老服務需求持續增加，羅致光指，期望今年底可將修例草案提交立會。(資料圖片)

羅致光表示，2017年至今已作出多項改善措施，包括公布違規安老院舍記錄，即建議中提及的所謂「黑名單」，又成立「牌照及規管科」，持續推行多項加強監管院舍的措施，另以合約形式聘用退休紀律部隊人員，協助牌照處督察巡查院舍、調查懷疑違規個案、搜證及進行檢控工作；亦為參與認證計劃的私營安老院提供全數資助，至今年6月底已有63間獲得認證。



他又提到，對於有意見指政府應資助私營安老院，他認為「有點莫名其妙」，反問是要將私營機構變成不可牟利的資助機構，「還是要將公帑『送』給私營機構？」羅致光續指，會透過修例提升院舍法定員工比例與人均樓面面積標準，目標年底前將條例草案提交立法會。

不過，羅致光明言，若大幅增加安老院法定人均面積至16平方米，會因相關要求令2萬多個宿位「蒸發」，直言宿位「不是說了便會天賜下來」，當局會「多管齊下、千方百計、寸土必爭」解決資助院舍嚴重不足問題。