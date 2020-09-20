中環街市2樓24小時行人通道已完成復修　上周五起對外開放

市建局在2017年10月從政府接手中環街市，展開保育及活化工程。市建局行政總監韋志成今日（20日）發表網誌，稱中環街市2樓的全天候24小時行人通道，已完成復修及驗收，並在上周五（18日）對外開放。 此外，通道內全新的24小時公眾洗手間亦將開放，預計在屋宇署完成驗收後，最快可於下月對外開放。韋志成說，爭取最快在2021年第三季開始，中環街市能正式營運。

中環街市2樓的全天候24小時行人通道已完成復修及驗收，於上周五對外開放。（市建局圖片）

韋志成指出，中環街市大樓在今年7月大致完成第一階段的復修工程，需要進行消防系統的驗收，才能開放24小時行人通道予市民使用。不過，因應本港出現第三波疫情，政府在7月下旬實施「居家工作」，需要順延實地檢查和驗收工作。

韋志成說，項目在周四（17日）獲簽發消防裝置及設備證書，市建局便安排翌日早上對外開放。工程團隊安排在通道的牆身及結構柱的表面，噴灑細菌抗菌塗層，以加強社區防疫。

即將啟用的新公眾洗手間將廁格的數目增加，地面以黑白兩色為主調的磁磚物料亦具備防滑功能。（市建局圖片）

德輔道中公廁將關閉

他又指，通道內其他設置亦會陸續開放，包括全新的24小時公眾洗手間，以及連接地下至2樓的升降機，預計在屋宇署完成驗收後，最快可於下月對外開放。當新公眾洗手間在下個月開放使用後，現時位於德輔道中的公廁便會關閉，以開展第二階段的復修工程。

他重申，在2樓的全新公眾洗手間設施中，工程團隊借鑑日本經驗，例如提升男洗手間與女洗手間的廁格數目比例，由香港標準的1比2，增至1比3等。另外，廁所會內裝設智能氣體感應器，根據感應器檢測的20多種空氣污染物（包括尿液釋出的亞摩尼亞）濃度，自動調節抽風系統強度，毋須人手調校。

行人通道復修前，部份位置被圍封成商舖（左圖）。復修後的行人通道改為開放式設計，將自然光引進室內。（市建局圖片）

通道引入自然光

韋志成指，在1990年代，為配合中環至半山自動扶梯系統啟用，中環街市大樓2樓行人通道部份位置，改建為購物走廊，令通道面向中庭的一面被圍封成為商舖，影響通道的自然採光。

他說，為了重塑大樓內部以自然採光為主的建築特色，工程團隊在復修行人通道的結構時，拆除後加的商舖間隔，而2樓的商店和食肆，亦將改為開放式設計，以將自然光引進室內。

（市建局圖片）

爭取最快2021年營運

他又指，市建局已於本月初就挑選營運機構展開招標程序，要求有意入標營運項目的機構提交營運計劃。他預計，2021年第一季選出營運機構，爭取最快在2021年第三季開始，中環街市能正式營運。