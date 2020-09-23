7專上院校新聞系及學院聯署　批警改傳媒定義損新聞自由促撤修訂

警方修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，僅承認於「政府新聞處新聞發布系統」（GNMIS）已登記機構，或「國際認可及知名」的非本地機構，不再承認由記協或攝記協發出的記者證。 新安排引起強烈爭議，本港7所大專院校的新聞系和學院發表聯署聲明，認為警方修訂「傳媒代表」定義，會令前線警員驅散正進行採訪，而沒有犯錯的非主流傳媒，剝奪採訪權利。聲明又直指，警方做法不明智，損害香港新聞自由，促煞停新措施。

警方修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，7間大專院校新聞系和學院發表聯署聲明，促撤回修訂。（資料圖片）

香港大學、中文大學、浸會大學、城市大學、樹仁大學、恒生大學及珠海學院的新聞系和學院發表聯署聲明，指出根據《公民權利和政治權利國際公約》第19章及《基本法》第27條，均訂明享有言論、新聞、出版等自由和權利。

聲明指出，理解警方執法時對辨識記者有難度，警方有權採取執法行動，但修訂「傳媒代表」定義，等同向前線警員發出明確指示，可驅散沒有做錯事的非主流媒體記者，對新聞自由及公民採訪權造成影響。

聲明續指，大學新聞課程一直是香港大多數專業記者搖籃，新聞系學生一直報道有價值的新聞，秉持與專業人士相同的道德守則，若只因他們並非GNMIS登記媒體就被禁止報道，情況不能接受。

聲明又指，香港作為自由社會的國際形象，近年受到注視，認為警隊有關修訂不明智，強烈要求撤銷，呼籲港府考慮到警隊這單方面決定，對香港新聞自由的損害，煞停相關修訂。