更改警例限傳媒　記協斥變相發牌　尋法律意見研有否違《基本法》

警方昨日（22日）去信四個傳媒協會，表明將修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，並將不再承認只持記協證或攝記協證的傳媒，即無論網媒或學生媒體均不符合新規定。 記協主席楊健興今日（23日）早上表明，警方事前沒有與記協商討，只是將信件直接派送給傳媒協會。他不滿警方變相界定官方記者，限制公眾知情權，記協會尋求法律意見，是否違反《基本法》內的一些規定，再決定稍後的跟進行動。

5月21日，記協及攝記等傳媒協會曾與警務處長鄧柄強會面。（資料圖片 / 高仲明攝）

警方在5月21日會見香港記者協會及香港攝影攝影記者協會，新聞行政人員協會及香港新聞工作者聯會在警總會面，鄧炳強會上有提及希望有實際識別記者的安排。

楊健興今早在港台《千禧年代》提到，自見警務處長後便沒有下文，今次變動最大問題是變相官方發牌。他指出，「已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒機構」只是讓傳媒收發新聞稿及新聞通知，這只是傳媒工作的其中一部分，「界定咗記者，邊啲先可以（採訪）。」

楊健興舉例指，過去一年在示威現場如商場中拉封鎖線，驅趕記者不准採訪，而在限聚令下更是發出了不少告票給學生傳媒、自由身記者。他憂慮，傳媒代表收窄至只登記傳媒，公眾地方雖然是任何人可以拍攝，但警方執法經常設立封鎖區，限制已登記人士才能夠進入採訪，「好大範圍拉一條膠帶話係封鎖區，唔畀無證件、登記嘅記者喺度採訪。」

記者「搶犯」、妨礙工作的說法是誤導

楊健興以8月10日，警方進入蘋果日報大樓進行搜查，當時只有10多間有證件的媒體容許進入300米外的採訪區外拍攝，難以拍攝，「一步一步改變緊記者，不單官方記者，再揀咗啲較為合作嘅傳媒」，變相限制公眾知情權。

警方過去一年不時指，有記者「搶犯」或者妨礙他們的工作，楊健興認為說法是誤導。他解釋，記協未收過投訴，而且警方的說法主觀，睇直播係有好多黃背心記者，但記者係咪真係有妨礙呢？每次都派出百計、千計嘅警員，點樣妨礙？」他補充，昨晚將軍澳的活動，警方便拘查記者接近40分鐘，做法影響記者採訪工作。

記協將尋求法律意見，研究是否違反《基本法》內保障的自由，再採取行動。

5月21日，攝記協主席陳奕釗（左）及記協主席楊健興（右），到警總與一哥鄧炳強會面。（高仲明攝）

今次更改後，網媒或學生媒體均不符合新規定。理大編委會總編輯陳威諾承認，在新規定下不是「記者」，相信採訪工作會更容易被警方阻撓。他指，理大沒有任何傳理系，故過去已無法成為記協的學生記者，「我哋都係用自己嘅證件。」他認為，過去一年網媒、學生媒體在示威中拍下不少重要的畫面，「今次事件會影響我哋補足主流媒體。」