警方改傳媒定義不認記協證　消息︰自由身記者採訪須出示受聘證明

警方表明將修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，新分為兩種類，包括︰已登記政府新聞處新聞發布系統的傳媒機構；或「國際認可及知名」的非本地新聞機構，即不再承認由記協及攝記協發出的記者證。 消息指，最快明天（23日）實行，就自由身工作者的現場採訪安排，若被要求出示證明，需提供獲聘受薪工作資料。 有轉職自由身的資深記者指出，記協審批記者證嚴謹，有一定規範，不少資深傳媒工作者告別傳媒後，便以自由身工作，向記協申請時需提交入息證明、過往報道等文件，而政府新聞處近年開始承認網媒，「但依家又調返轉。」有入行十年的攝影記者表示，警方以往一直都是用攝記協證件辨別身份，質疑有關做法是收窄新聞自由。

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警方今日（22日）去函四個傳媒工會，表明將修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，不再承認由記協及攝記協發出的記者證。警方消息指，最快明天（23日）實行，就自由身工作者的現場採訪安排，負責的警隊傳媒聯絡隊會要求出示受聘證明，如能出示是由合乎兩項新條件的機構所發出證明，會准予繼續採訪。

獨立資深記者：變相收窄採訪自由

中大新聞與傳播學院講師、獨立資深記者譚蕙芸表示，記協審批記者證嚴謹，亦有一定規範、條件，自由身記者申請時，需提交入息證明、過往報道等文件。譚指出，政府新聞處近年已開始承認網媒，「但依家又調返轉，警察只承認傳統媒體，可能包括大型網媒」，但已變相收窄採訪自由。譚指，不少自由身的獨立記者，是告別傳媒機構後轉型，「比較諷刺，有啲十年以上新閒經驗嘅傳媒工作者，突然間不被承認採訪資格。」

中大新聞與傳播學院講師、獨立資深記者譚蕙芸表示，不少自由身記者，是告別傳媒機構後轉型。（譚蕙芸個人Facebook圖片）

自由身攝記：憑攝記協證件可進出立法會大樓

攝影記者廖先生入行近十年，曾受聘多間本地傳媒機構，從事自由身工作一年，向海外及本地傳媒供應相片。他批評有關做法是收窄新聞自由，主要影響在示威現場的採訪工作，警方以往一直都是用攝影記者協會證件辨別身份，該證件亦獲立法會承認為有效證明，可以進出立法會大樓。

他指出，雖然有機構會向獲聘用的自由身攝影師發信，或發出臨時證，以確認當日的工作身份，惟並非每間傳媒機構都有該做法，亦質疑警方在現場是否有耐性去核查有關臨時證明。他擔心警方在新修訂後只承認部份機構的「員工證」，受聘自由身攝影師屆時不旦不獲「承認」，更會被當成示威者被捕，採訪受到干預，錯過重要新聞畫面。

就自由身工作者的現場採訪安排，警方消息指原則上在公眾地方採訪不會受阻，但若要進入警方的封鎖區，則會被要求出示證明，需提供獲聘受薪工作資料。消息人士稱，通常這類大型活動，會有警方的傳媒聯絡員在場，而警務處的新聞室也是24小時運作，可以即場核實，強調新安排與限聚令無關。