警改傳媒定義　6大學新聞傳播學系發聲促撤回：損港新聞自由

警方昨日（22日）去信四個傳媒協會，表明將修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，並由今日（23日）起生效。獲認可傳媒分為兩類︰「已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒機構」及「國際認可及知名的非本地新聞通訊社、報章、雜誌、電台和電視廣播機構」。 本港6間大學的新聞與傳播學系，包括浸會大學、中文大學、城市大學、恒生大學、樹仁大學及香港大學今日凌晨發表聯合聲明，批評警方做法剝奪香港市民的基本權利，強烈敦促警方撤銷有關安排，以免損害香港的新聞自由。

聲明指修訂會限制報道自由

聲明表示，6間大學相關學系作為新聞教育工作者，高度關注有關安排實際上是剝奪香港市民基本權利，包括言論自由、新聞和出版自由、以及結社、集會、遊行和示威的自由，批評新政策會令為非主流媒體工作的記者、自由身記者以及普通公民無法進行採訪。

聲明指，明白前線警員在示威現場區分記者與其他人有一定困難，亦認為警方有權對任何從事非法活動的人士採取行動，然而有關安排實際上限制了報道自由，且擔心新政策等於指示前線警員，可以驅散沒有犯錯的非主流記者。

聲明最後強調，有關安排會導致香港作為一個自由社會的國際形象受損，形容是不明智，強烈敦促警方撤銷有關安排，以免損害香港的新聞自由。

警方消息表示，修訂後不影響傳媒在公眾地方採訪活動，主要是涉及封鎖線安排，未來會讓名單內的傳媒，可進入封鎖區內採訪；修訂也與限聚令無直接關連，目前需屬受僱在場工作，才符合限聚令下「在工作地點為工作而進行的羣組聚集」豁免條款，無受薪義務採訪工作則不符法例要求。

↓↓已向政府新聞處登記的205間媒體名單↓↓

浸大《新報人》：修訂會增加學生記者被捕風險

浸會大學的新聞系學生實習報刊《新報人》發聲明，該報屬政府法定註冊報刊架構內登記註冊的媒體，與香港其它法定註冊的媒體地位相同；惟警方修改例後，變相否定了本地註冊傳媒、校媒及公民記者，限制該報記者在新聞現場進行採訪報道的合法地位，亦令學生記者在公眾地方採訪時觸犯法律，增加被捕風險，人身安全不再受到應有的保障。

該報續指，新聞發布系統一向只為方便政府向媒體機構發放政府資訊之用，但從未用作判定媒體資格的衡量標準，強調學生記者同為媒體記者，而且有合法證件、衣飾及工作證明識別，因此警方所指「是次修訂是為了讓前線警員日後更快捷地辨認媒體」的理由並不成立，認為警方排斥校媒的做法剝削了大眾全面獲得真相的法律權利，敦促警方尊重包括學生媒體在內的所有媒體的新聞採訪報道權。

《新報人》與中文大學新聞與傳播學院學生實習報刊《大學線》，均無在政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）名單上；樹仁大學學生實習新聞網站「新傳網」則有登記該系統。