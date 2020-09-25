僅承認已登記新聞處新聞發布系統用戶　林鄭：並非打壓新聞自由

警方修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，惹來新聞界反響。新例下，警方只承認已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒，或國際認可及知名的非本地傳媒。 行政長官林鄭月娥周五（25日）晚於Facebook回應稱，GNMIS是新聞處為增強政府與傳媒聯繫，以及為傳媒提供服務的重要平台，而警隊採用該客觀、開放、一視同仁的服務平台來界定誰是「傳媒代表」，並非打壓新聞自由或篩選記者之舉。

林鄭月娥說，晚上看到不少新聞仍圍繞着警務處採用新聞處GNMIS的傳媒機構名單作為辨識「傳媒代表」定義這件事，形容自己「有點不吐不快」；GNMIS雖然名義上是一套政府新聞發布系統，事實也可説是整個政府與傳媒的聯繫平台，獲登記的傳媒機構除了可接收新聞處和各政府部門發放的消息外，也可以出席各決策局及各部門舉行的記者會，包括那些由她或司局長主持的，而系統內的傳媒代表也可收到政府活動的採訪通知，決定是否派員到場出席。

林鄭月娥表示，GNMIS是新聞處為增強政府與傳媒聯繫及為傳媒提供服務的重要平台，亦由於有此功能，各大小傳媒、本地及海內外傳媒都會登記在系統內，而幾年前被拒之門外的純網媒（online-only media）曾為此作出投訴，並強調直至她就任行政長官後，在2017年9月才把GNMIS向純網媒開放。

林鄭月娥稱，警隊採用GNMIS這個客觀、開放、一視同仁的服務平台來界定誰是「傳媒代表」，為其在行動中提供特別安排，例如可進入封鎖區內採訪，可在特別位置攝影，一如獲安排出席記者招待會或出席活動做採訪，反問「又怎會是打壓新聞自由或篩選記者呢？」，重申《基本法》保障香港居民享有言論、新聞、出版等的自由，「這是不會改變的」。