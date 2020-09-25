新冠肺炎｜今增2宗確診均有源頭　創第三波疫情新低

本港新冠肺炎疫情回落，衞生署今日（25日）下午公布新增2宗確診個案，均與早前的本地個案相關，創下自7月5日第三波疫情以來確診人數新低，亦是連續四天無不明源頭個案，累計增至5,059宗。 兩名患者分別為50歲男子及40歲男子，前者無病徵，後者則在本周二（22日）發病，與本地個案有流行病學關連，屬於在檢疫中心確診。

曾祈殷料最快10月初達致零確診

第三波疫情由7月初開始，起初確診數字維持在雙位數。隨着病毒於社區擴散並入侵安老院舍，本港於7月中至8月初曾經歷13天確診人數破百，曾創下單日149宗高峰。

其後疫情逐步回穩，確診人數於8月24日首度回落至單位數，再於9月18日和23日分別錄得3宗確診個案，成為最少人確診的日子。本港今日新增2宗確診個案，均與早前本地患者有關連，即創下第三波疫情以來的確診人數新低位。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷今早在港台節目表示，確診數字已「冷卻」，而個案開始沒有不明源頭。他預料疫情或再擾攘一至兩星期，希望能在10月初至中達致零確診。而政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商台節目指，這幾天無來歷不明個案是好現象，但仍需觀察更長時間，希望在數周內能達致零本地確診。

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