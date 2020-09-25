警改傳媒代表定義　譚蕙芸：世界大勢並非以機構定義　做法倒退

警方修改《警察通例》下「傳媒代表」定義，新規例下只承認已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒，或國際認可及知名的非本地傳媒，不再承認記協及攝記協證件，自由身記者及學生記者不被認可，措施惹來新聞界反響。 大專新聞教育工作者聯席代表譚蕙芸今早（25日）於港台節目表示，世界大勢並非以機構定義記者，新聞界最高榮譽獎項之一的「普立茲獎」（Pulitzer Prize）亦接納自由身記者參加。她又稱，自由身記者申請記協證需經過核實；學生記者中亦只有大學新聞系學生可申請，認為審核制度行之有效，警方做法倒退。

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譚蕙芸今早於港台節目《千禧年代》表示，已擔任記者十多年，亦任教新聞系逾10年，卻突然「被DQ」認可記者資格。她續稱，全港7間有開辦新聞系的院校，破天荒聯合發聲明，反映大部分教授、老師，均認為是次修訂不客觀、不開放。她又稱，自己會繼續採訪。



不少有十多年採訪經驗的記者 都希望自由身採訪

譚蕙芸除了為中大新聞與傳播學院講師，亦是自由身記者，多次採訪反修例示威。她表示，世界大勢並非以機構定義記者，普立茲獎已接納自由身記者參加，他們亦曾領獎。她又稱，不少有十多年採訪經驗的記者，都希望自由身採訪，以求更有彈性，並只持有記協證。她指，反修例示威期間，警方不時突然拉起封鎖線，記者即使只是站在行人路，亦可能納入範圍內，關注記者一旦被納入封鎖線內，是否也屬違法。

譚蕙芸表示，世界大勢並非以機構定義記者，新聞界最高榮譽獎項之一的「普立茲獎」（Pulitzer Prize）亦接納自由身記者參加。（資料圖片／鄭子峰攝）

申請記協證亦要「糧單」等證明



修例後，警方不承認記協證及攝記協證持有人為「傳媒代表」。譚蕙芸表示，過往亦手持記協證採訪，申請時需提交「糧單」等證明，形容「唔係話想做就做到」。她續說，記協只接納新聞系學生申請為學生會員，認為審核制度行之有效，警方做法倒退。

對於有指學生記者年紀尚小，未必適合到前線採訪，譚蕙芸表示，過往甚少安排學生採訪衝突，主要安排之後的深入報道，或校園內的和平集會。她續稱，學生記者已是成年人，當中亦有碩士學生，1、2年後就成為專業記者，希望可在學校指引下，讓他們接受更多訓練。