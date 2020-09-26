旅遊業盼放寛限聚30人帶本地團　馬逢國重談哽咽：演藝界水深火熱

新冠肺炎疫情打擊下，旅遊業及演藝界活動幾近全面暫停。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國周二（22日）在一個記者會上哽咽落淚，他今早（26日）在商台《政經星期六》重談當日哽咽事件，形容業界現時陷入水深火熱，不少人失業長達8至9個月，政府過去只曾給予的7500元一筆過資助，並沒有提供更多資助。而香港旅行社東主協會會長葉慶寧則節目上談及業界慘況，認為疫情下旅遊業界「最慘」，盼政府能夠對業界放寬限聚令至30人，讓旅行社可以舉辦本地遊，「無可能一部旅遊巴坐4個人㗎，公共巴士都迫滿晒人啦。」

9月22日，馬逢國出席演藝界記者會時因不滿政府疫情期間對業界支援不足，一度哽咽落淚。（高仲明攝）

馬逢國在節目上被主持人問到，當日為何哽咽？他回應指，業界在疫情打擊下陷入水深火熱，很多業界的自由業工作者已經失業8至9個月，但政府只曾給予的7500元一筆過資助，而且超過10萬名自僱人士中，只有約4萬人可受惠，狠批政府未為業界提供更多援助。



現場演出及制作行業協會聯席主席何麗全指出，由去年11月開始，紅館便再沒有舉行過任何的演唱會， 最後一個演唱會今年1月在麥花臣場館舉行，「無生計」。他坦言，從業員大部分是「炒散」的散工，「有工開先有糧出」，加上沒有供強積金，連政府的保就業計劃都未能領取。政府早前宣布可重開表演場地，但卻限制只容許一半入座率，何麗全以演唱會為例，指若無八成入座率並無法賺回成本，故對業界並無幫助。

旅遊業情況「最慘」 炒散不夠競爭力

至於旅行社東主協會會長葉慶寧則認為，旅遊業的情況「最慘」，因為旅行社零收入，又封關，業界希望政府能夠容許業界限聚放寛至30人，以便他們舉辦本地遊，要求早前已經向食物及衞生局局長陳肇始表達。他說：「無可能一部旅遊巴坐4個人㗎，公共巴士都迫滿晒人啦」，認為一輛旅遊巴平時可以放40人，坐30人已經可以做到隔行、隔位，「啲人都係對住個椅背啫。」他們亦建議，政府能提供資助，每名本地遊旅客500元，不設上限，以振興旅遊業。

本地導遊陳先生稱，自己從去年7月便無工開，疫情下靠做地盤、保安等「炒散」維生，但他慨嘆該些行業有不少正職，開工機會甚少，直認不夠競爭力。他於保就業下，曾領取過15000元的資助，但認為該資助並不足夠他多月的開支。