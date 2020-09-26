同性婚姻｜終極敗訴一年　政府改機制容許公務員申請同性配偶福利

高級入境事務主任梁鎮罡與新西蘭結婚的同性伴侶，入稟爭取享有公務員配偶福利，去年6月在終審法院終極勝訴。事隔一年，公務員事務局發出內部通知，指已設立機制容許境外締結同性婚姻的公務員，申報婚姻狀況及申請配偶福利。 一直跟進事件的立法會議員陳志全指，多次向政府查詢，終於獲得回應指可申請福利，但政府並無高調宣傳，暫時亦無申請公務員宿舍等成功個案。

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公務員局將逐一處理每宗申請

據了解，公務員事務局月中向政府各部門發便箋，指可申報海外締結的同性婚姻，亦可申報福利，但並非強制申報同性婚姻，而部份部門並無將便箋下發至員工。

公務員事務局局長聶德權，回覆立法會議員陳志全（慢必）查詢指，當局已設立機制，讓公務員申報在香港境外締結的同性婚姻，及申領相應的已婚公務員福利，局方會根據終審法院的判決，處理每一宗申請。

公務員事務局局長聶德權，回覆立法會議員陳志全指，讓公務員申報在香港境外締結的同性婚姻，及申領相應的已婚公務員福利。（陳志全提供）

陳志全指，去年梁鎮罡案終極勝訴後，收到不少公務員稱，一直有向政府查詢如何申請配偶福利，但一直拖拉無回音，事隔一年，公務員事務局局長換上聶德權，他再跟進，終於在上周獲得回覆。

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陳志全促當局清晰列明相關福利

陳志全批評政府拖拉一年，進度不理想，「政府一直無主動宣傳，現在只是說按個案處理，暫時未有申請到公務員宿舍等成功例子。」他又指政府過去政府輸了司法覆核，只會修改輸了的範疇，希望當局清晰列明相關福利。

員陳志全（慢必）一直推動同志平權。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

高級入境事務主任梁鎮罡，於2015年入稟挑戰公務員事務局，拒讓他於新西蘭結婚的丈夫Adams享配有公務員配偶福利，及稅務局拒兩人合併報稅的決定，經歷冗長的法律程序後，2019年6月6日在終審法院終極勝訴。

關於案中合併評稅部份，稅務局網頁已列出有關處理任何已婚人士，不論是異性或同性婚姻，均有權與配偶選擇合併評稅，並可就配偶申索免稅額或扣稅。