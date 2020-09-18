同性婚姻｜ 同志伴侶挑戰遺產繼承權　法院裁定司法覆核勝訴

與伴侶在英國倫敦結婚的男同志，不滿同性伴侶如沒有定立遺囑，其配偶將無法繼承遺產，因而提出司法覆核。男同志一方在審訊時強調，無論同性或異性伴侶也應受到同等保障，惟政府方反駁，所有市民也可透過定立遺囑自由分配遺產，有關權利不受性向所限。高等法院今(18日)頒判詞，裁定男同志一方勝訟。

申請人為吳漢林，答辯人為律政司司長。入稟狀指，吳與其伴侶於2017年在英國倫敦結婚，但同性伴侶在法律上無法被視為「配偶」，根據《無遺囑者遺產條例》，他與同性配偶的婚姻不被認可，擔心若他較丈夫先離世，他的丈夫將無法繼承財產。

申請方認為 同性與異性伴侶應獲同樣保障

申請方指，《無遺囑者遺產條例》是基於無遺囑者預設的分配意向而定立，看不到同性伴侶會不希望將遺產優先分配予仍在世的伴侶，而相信有關意向不會因同性或異性有所不同，同性伴侶與異性伴侶應獲同樣的保障。

再者，條例不單為滿足供養伴侶的法律責任，更是履行道德責任，正如條例在1995年進行了修訂，擴展至保障無遺囑者的受養人，有關修訂保障了同居多年但沒有正式結婚的伴侶。

政府方認為可訂立遺囑 沒有任何性向限制

政府方的代表律師則反駁，若有人希望自由分配遺產，他可以訂立遺囑，而遺囑及財產繼承的條例並沒有任何性向限制。申請方則反駁，市民或有各種原因未立遺囑，如認為律師費太貴、年紀尚輕等等，立遺囑無改《無遺囑者遺產條例》所涉的嚴重歧視，同性伴侶需要證明自己在經濟上依賴無遺囑者，才可以獲分配遺產。

案件編號：HCAL3525/2019