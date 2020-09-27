最低工資｜郭振華：最低收入群體僅佔0.7%　政府可考慮推針對補貼

疫情衝擊各行業，有消息指，負責檢討最低工資水平的最低工資委員會，已完成兩年一度的最低工資水平檢討工作，當中資方傾向凍結現時水平，最低工資未來兩年可能維持37.5元的水平。 勞工顧問委員會資方委員郭振華今早（27日）於無綫電視節目《講清講楚》中表示，若凍結最低工資水平，帶出的信息是經濟不穩、企業信心差，而即使調高最低工資水平，對勞工市場幫助亦不大，企業或會要求低收入人士放無薪假。他指受到最低工資影響當最大的低收入群體大約只有0.7%，政府可以考慮推出針對性補貼計劃。

郭振華指，若凍結最低工資水平，帶出的信息是經濟不穩、企業信心差，即使調高最低工資水平，對勞動市場幫助不大，企業在經營困境下，或有更大機會要求工作能力較弱的低收入人士放無薪假，希望最低工資委員會要考慮有關情況，勞資雙方可以在法例制度下，達成共識，如疫情後經濟好轉時，再彌補相關勞工。他並建議政府研究推出針對低收入人士的補貼計劃。

他表示，受到最低工資影響的低收入群體大約有2萬到3萬人，佔勞動人口的0.7%，而調節最低工資水平對他們的幫助未必很大，認為政府可以利用關愛基金等方式，推出針對性補貼計劃，讓他們在疫情期間度過難關。

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