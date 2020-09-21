印尼政府推新政策　當地中介疑將培訓費轉嫁僱主　聘印傭高達4萬

印尼勞工部決定於明年1月起，實施名為「Zero Placement Fee」有關外傭出國工作新政策，原本職業訓練、申請文件及護照等由外傭負責之費用，將改由印尼政府負責，而當地中介因憂慮新政策下既未能收到外傭的培訓費用，也未得到政府承諾在何時支付有關費用，因此疑將部分費用轉嫁到本港僱主身上，增加聘用印尼家庭傭工的費用由2萬元左右大增至約4萬元。

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香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒直指「印尼政府打橫嚟」，其曾向新加坡和台灣提出同樣的建議，惟遭受反對。「經過今次疫情，佢哋見到香港人對家傭需求大好，多好家庭冇咗姐姐唔得，就咁樣提出！」她指，協會已去信勞工及福利局局長，希望轉達僱主反對的意願。

當地中介疑將培訓費用轉嫁香港僱主

在新的政策下，印尼政府支付印傭工作訓練及工作能力證書兩項費用，由於現時當地中介尚未明確取得政府承諾在何時支付給中介費用， 容馬珊兒指業界估計當地中介為了保障其利益，便將傭工培訓費等先加進成本價由1萬至萬多不等，以至市場傳言將來收取僱主費達2萬多甚至達4萬。

惟她明白本地的中介公司難以拒絕當地政府的新措施，因怕被當地封殺，故現只能團結僱主的力量，期望香港政府在3個月一次的定期會議上切勿妥協，拒絕印尼政府提出的政策。她建議港府必須與印尼領事館商討及提出「防止印尼仲介向香港僱主濫收費用」方案。

中介公司：付款後不代表傭工質素提升

印尼政府提出政策建議後，當地印傭代理公司隨即向香港中介公司表示，會收取12項費用，預算總共1萬至1萬7元港幣。外傭僱主關注組召集人徐曉彤亦預計該筆費用將直接會轉嫁到僱主身上，令疫情下聘請海外印傭到港工作的首筆費用成本增加至逾4萬港元。

記者向香港家庭傭工資訊組及中介公司負責人Sunny Wong查詢，他表示原本印尼中介亦會向印傭收取約港幣1萬1千元訓練及期間開支費，不過在新政策底下，費用全部轉移到香港中介身上。這筆費用加上一直向香港中介公司收取2千至6千元不等的「買賣外傭資料」及「申請海外工作」的費用，總共向香港中介公司收費1萬7千元。

Sunny Wong說：「費用繳付後，並不代表印傭質素提高，亦不承諾印傭到港後工作期限，當地政府聲稱訓練是由其部門免費負責，所以外界無權過問其訓練質素，本地僱主權益毫無保障。」

繳費後沒有限制外傭的工作期限。（資料圖片）

關注組：僱主應堅持反對新政策 考慮轉請他國外傭

外傭僱主關注組召集人徐曉彤說：「印尼新政策一出，僱主要多付1萬7千元，再加本地中介費1萬3千元，還有疫情下的酒店隔離食宿費8千元，聘請一個海外印傭到港，首筆費用已近4萬元。如果不幸外傭確診新冠肺炎，費用更高！在全球經濟低迷下，很多僱主可能暫時擱置請外傭，寧願親力親為。而這筆多花的錢不是印傭自己落袋，台灣、新加坡已經有僱主出來遊行反對，但印尼政府立場堅定。」

對僱主全無保障

在沒有合約規限下，徐曉彤認為有機會增加斷約外傭。「印傭可能到港後會揀工做，做短時間覺得不開心辭職，再找新工，因為之後的僱主會樂得不用支付這些費用，最慘當然是第一個僱主白白多付款項卻得不償失，以前香港中介都可以在當地有口碑的訓練學校找質素好的印傭，措施落實後就不可以了。」

徐曉彤表示自疫情爆發之後，無論菲律賓或印尼的經濟都很差，當地人民都想出國賺錢，但礙於印傭英語水平較低，局限了可前往工作的國家，她說：「最多是香港及台灣，因為連中東地區的僱主都多選會說英語的外傭，今次印尼勞工部對外發放這個消息，相信不少本地僱主寧願放棄聘請外傭，回家照顧家庭，對香港勞動人口造成一定影響。」

她建議香港僱主堅定不支持印尼政府的政策，並轉請其他國家外傭。「僱主或考慮請孟加拉或本地勞工，香港經濟也不佳，可能做開飲食業的也不工時，不妨考慮轉當鐘點，幫到自己生計又幫到本地家庭。其實菲律賓政府見到印尼推出這個政策，很大機會跟隨，希望大家都及早關注保障自己權益。」

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