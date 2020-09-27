海外研究推算流感夾擊新冠病毒或推高傳染率　專家料不會同時爆發

一份未經同儕審查、由德國及法國學者的研究估算，同時感染流感或增加新冠肺炎病毒傳播率。政府抗疫專家、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，往年同期正處於流感季的南半球，包括澳洲、阿根廷、智利等六國最近均錄「零流感」，現實情況足以推翻估算。 他相信社交距離措施持續生效，加上市民繼續戴口罩及做好個人衛生，料流感與新型肺炎同時爆發的機會不大，但建議高危群組10月起可陸續接種流感疫苗。

專家料流感與新型肺炎同時爆發的風險低，但建議高風險人士應盡量接種流感疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港醫院藥劑師學會今日（27日）引述一份德國及法國的研究估算，同時感染流感及新型肺炎患者，其新冠肺炎傳播率可增2倍，研究被上載到預印期刊網站medRxiv。

許樹昌：實際情況或推翻研究推算

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，研究未經同儕審查，一般會待研究獲評核再參考其數據。他引述南半球近月的流感數據顯示，澳洲、阿根廷、智利等六國最近均錄「零流感」，與往年正爆發流感的數據相去甚遠。

而本港今年初的冬季流感，亦在近乎全民戴口罩的情況下，流感季持續期由往年的10至17周，縮減至今年僅5周便結束，許認為，反映實際情況推翻有關估算。

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倘政府及個人防疫措施持續 料兩病夾擊機會微

許樹昌相信流感個案下跌與防疫措施有關，西方國家的市民戴口罩比率普遍較香港低，但社交距離措施仍然生效，有助減低傳染率。若將至的冬季流感季節，本港仍維持社交距離措施，加上大部份市民戴口罩，做好個人衛生的話，許樹昌估計流感及新冠「夾擊」的機會不大。

不過他建議高風險群組如長者、學童等，應如往年一樣10月起陸續接種流感疫苗，一旦社區有人鬆懈引起爆發，仍可保障高危人士減少受感染的機會。

同時患兩病 患者病情或較重

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅亦認為，同時患流感不會增加新冠肺炎傳播率，但兩種呼吸道病毒或引發免疫風暴，致患者病情較嚴重，併發症風險或更高。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，流感及新型冠狀病毒肺炎均是呼吸道傳染病，目前雖未有新冠疫苗可接種，但張建議市民應盡量接種流感針，「起碼真係有病時易啲分辨」，亦可減低染流感的併發症。