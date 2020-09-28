么鳳命案女被告死因　懲教員指死者洗廁所突大叫　上救護車已昏迷

六旬婦人張燕琼與涼果店么鳳的家族男成員朱偉坤，前年被發現雙雙倒臥酒店房間，張獲救並被控謀殺，但她在還押懲教期間身亡，死因研訊今（28日）續。懲教人員供稱，張事發當日正在進行清潔廁所，期間她突然倒地及稱肚痛，她被送上救護車時已昏迷，載送往屯門醫院時更突然沒有脈搏，她送到醫院後接受急救並進行手術，但因內出血及肚脹，其腹部無法縫合，情況危殆，送院翌日離世。

死者張燕琼於2018年12月20日，被發現與朱偉坤倒臥在灣仔利景酒店的房間內，朱後來證實不治，張則被控謀殺，她之後一直由懲教署看管，至去年6月9日因多重器官衰竭死亡。

張清潔廁所突然大叫

二級懲教助理陳殷指，張情緒不穩及有自殺傾向，所以被列入醫療觀察名單，她負責每15分鐘檢查張的情況。去年6月8日，張負責在廁所進行清潔工作，守在廁所外的陳聽到張突然大叫，陳查看張時，見到張倒在地上並手掩著腹部，並稱肚痛，於是她協助張到門診部。

懲教主任劉佩翹稱，張燕琼被送上救護車時已不太清醒。(李慧娜攝)

上救護車後突沒有脈搏

一級懲教助理王樂兒則在門診部為張檢查脈搏及血壓，及後再將她平躺檢查，懲教署後來按當值醫生指示將張送院。救護員林詠旋指，張送上救護車時已昏迷，救護車抵屯門醫院前，張突然沒有脈搏。

押解張至屯門醫院的懲教主任劉佩翹稱，張被送上救護車時已不太清醒，她翌日再上班時，交更的同僚稱張已進行手術，惟張體內不停出血及肚脹，其腹部無法縫合，情況危殆，最終張在6月9日離世。

案件編號：CCDI517/2019