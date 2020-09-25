涉殺么鳳家族成員案　女被告拘留期間亡　夫稱其妻曾稱面麻痺

六旬婦人張燕琼2018年12月被發現與涼果店么鳳的家族男成員朱偉坤，雙雙倒臥灣仔利景酒店房間，朱後來不治，張獲救並被控謀殺。張在拘留等候審訊期間死亡。死因庭今(25日)就張的死因作研訊。張的丈夫稱，張患有糖尿病，2017更開始有面部麻痺情況。他在張死前一個月曾往探望張，張當時稱面部麻痺，之後曾送院，醫生指張或是中風。張後來獲准出院，但一個月後又再被送院，並出現腸胃出血不止情況，張翌日不治。

死者張燕琼於2018年12月20日，被發現與朱偉坤倒臥在灣仔利景酒店的房間內，朱後來證實不治，張則被控謀殺，她之後一直在懲教處看管，至去年6月8日因多重器官衰竭死亡。

2018年送院時稱曾服安眠藥圖自殺

死因裁判主任讀出律敦治醫院急症室韓兆基，和內科醫生姜建鈞的醫療報告，其中韓稱張於2018年12月20日被送至急症室，當時張神智清醒，但昏昏欲睡。她稱曾服食安眠藥藥物圖自殺。姜的報告則指，被告有嚴重抑鬱，並有自殺意圖。

女死者張燕琼的丈夫袁志威稱，其妻在2017年面部麻痺。(朱棨新攝)

對謀殺罪感擔憂但無自殺念頭

小欖精神病治療中心的精神科醫生陳炤佑的報告則指，張於2018年12月27日，開始在小欖收柙，當時她對謀殺控罪感擔憂。此外，張於2019年5月覆診時平靜，沒有自殺念頭。

2017年起左臉麻痺

張的丈夫袁志威供稱，張生前患有糖尿病。於2017年，左臉麻痺，分別向中西醫求診，西醫指她臉部神經發炎，中醫則替她進行針灸。

被控謀殺後在小欖拘留

於2018年12月某日，袁獲告知張被送到律敦治醫院，他到院時警員稱張曾自殺。由於警方需替張錄取口供，故將張轉送至灣仔警署。張最終被控謀殺，並在東區裁判法院提堂，之後張還柙小欖精神病治療中心。袁曾探望張，張未有透露為何入院，亦沒有稱不適。

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張稱左臉癱瘓 醫生指或是中風

之後張被收柙至大欖女懲教所，期間情況未有轉變。至2019年5月，張向袁稱左臉癱瘓，眨眼需用力。數天後，袁接獲大欖的職員通知，指張因左臉癱瘓，以及右邊身體無力，被送至伊利沙伯醫院。袁往醫院探望，醫生向袁說，張或張神經線感染，亦可能是中風。張於同年5月底出院，繼續在大欖女懲教所收柙。

一個月後再入院腸胃流血不止

至2019年6月8日，懲教署職員通知袁張因昏迷被送至屯門醫院。袁到醫院後，醫生稱張的心臟曾停頓13秒，腸和胃之間穿窿流血不止。醫生在手術後稱，張流血不止情況持續，有意用特效藥止血，但有可能引致中風，袁同意施藥。

翌日多重器官衰竭死亡

醫生翌日早上指張的流血不但未止，並出現器官衰竭。醫生問袁，若張再次心臟停止，將不再施行急救，袁同意。張於2019年6月9日早上11時許，宣告不治，享年60歲。袁稱他獲告知張的死因為腸和胃之間穿窿流血不止，引致器官衰竭。

囚友透露張稱好難受想死

張的囚友黃曉彤則指，張曾透露「好難受、想死」。張向黃解釋，「接受唔到件事、對唔住屋企人」，同時她年紀大，難以習慣懲教院所的生活。但張未有講明何事「對唔住屋企人」。

案件編號：CCDI-517/2019